Parler de son viol dans un spectacle d’humour, c’est la pirouette réussie de Tania Dutel

Tania Dutel, humoriste française, joue son nouveau spectacle Les Autres à Paris. Elle s’y livre avec sincérité, en mêlant humour et féminisme avec brio !

Il n’y a rien de tel que de rire dans une salle de spectacle pendant une bonne heure et oublier un peu votre quotidien. Alors si vous souhaitez vivre un moment drôle et touchant à la fois, le dernier spectacle de Tania Dutel ne vous décevra pas !

Après une apparition remarquée dans le programme Netflix Humoristes du monde, la jeune femme revient sur scène avec son nouveau seule en scène : Les Autres.

En y partageant son quotidien, ses interrogations, ses dates foireux mais aussi des expériences plus difficiles, Tania Dutel nous fait plonger dans sa tête et injecte du féminisme à tous les niveaux de sa performance. Chapeau l’artiste !

Tania Dutel, une meuf comme vous et moi

Bien connue des plateaux d’humour parisiens, la comédienne joue depuis début février son nouveau spectacle : Les Autres. Dans ce show d’une heure vingt, elle mêle des blagues sur le quotidien à des sujets bien plus intimes… et peu drôles au premier abord.

Tania Dutel commence par nous rassembler dans son univers en mentionnant de petites choses dans lesquelles bien des femmes peuvent se reconnaître — comme par exemple se retirer quelques kilos quand on doit dire combien on pèse (ah, l’injonction à la minceur, quel plaisir hein) (non).

Mais ses observations un peu générales sur la vie ne sont pas le ton de tout le spectacle, bien au contraire. Au fur et à mesure, la jeune femme nous livre ses préoccupations et montre qui elle est vraiment.

La comédienne de stand-up se livre sans aucun filtre en gardant un rythme très dynamique. Elle ne nous perd jamais, car chacune de ses réflexions est toujours accompagnée d’une blague ; on comprend cela dit qu’elle est une jeune femme qui se pose beaucoup de questions… auxquelles elle n’a pas toujours les réponses.

Mais ce n’est pas grave, car Tania Dutel nous amène avec elle dans son processus de réflexion et nous rassure : nous n’avons pas besoin de connaître toutes les solutions à nos peurs nous non plus. Ouf !

Tania Dutel parle de son viol, et c’est important

Bien plus que des préoccupations quotidiennes, l’humoriste raconte également un moment marquant de sa vie : lorsqu’elle s’est rendue compte qu’elle avait été violée.

Dit comme ça, il est difficile de penser que c’est un passage amusant du spectacle, mais la jeune femme arrive à ne pas plomber son show ; tout en blaguant, elle transmet l’importance de ce qu’elle raconte.

Tania Dutel est d’une honnêteté sans pareille lorsqu’elle se confie sur cette expérience difficile. Cependant, elle ne nous perd pas : à travers son texte, elle diffuse avec un assurance son message essentiel, à savoir l’importance pour les victimes de violences sexuelles de ne pas rester silencieuses.

Elle retrace sans se censurer ce qu’elle a vécu, et c’est notamment grâce à des spectacles comme le sien que beaucoup d’autres femmes pourront elles aussi réaliser qu’elles ont été victimes de viol, et commencer leur guérison.

Crédit photo : Patrick Fouque

Tania Dutel lie aussi son expérience à l’actualité, en rappelant que les cas de viols et d’agressions dans le milieu de l’humour ne sont pas quelque chose de rare.

Son discours peut ainsi donner le courage à d’autres artistes de parler de leur expérience ; c’est également grâce à de telles prises de parole que les personnes qui ne sont pas directement concernées peuvent écouter, comprendre, et ne pas remettre en question l’expérience des victimes, un réflexe signé culture du viol malheureusement trop répandu.

Il faut du courage pour se confier comme Tania Dutel le fait, mais on ressent dans son spectacle l’envie d’avancer, en plus de sensibiliser son public.

Le rythme des Autres est très maîtrisé et on passe ce moment avec la comédienne à 100%. Elle nous ouvre son esprit à travers ce show drôle et émouvant, tout en abordant des sujets importants. Un spectacle très complet pour une humoriste accomplie !

Foncez voir Les Autres de Tania Dutel, à Paris (L’Européen) jusqu’au 29 mars 2022 puis en tournée dans toute la France

