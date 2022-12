On a trouvé la coque de téléphone faite pour vous selon votre signe astro (ouioui) ! 

En 2023, choisir au coup de cœur, c’est surfait ! Et si vous choisissiez votre accessoire de téléphone en fonction de votre signe astrologique ?

Si vous faites partie de celles et ceux qui pensent que la position du soleil, de la lune et de la Terre au moment de leur naissance ont une incidence sur leur façon d’être et de réagir, cet article est fait pour vous.

Au-delà de l’astrologie, cet article va peut-être vous permettre de vous aider à vous décider sur le choix de vos accessoires pour téléphone. Madmoizelle étant adepte des choses qui durent dans le temps, protéger l’appareil qui reste pour beaucoup l’extension de son bras reste une priorité si vous ne voulez pas changer de smartphone tous les deux ans.

En matière de protection et d’accessoires, la marque RHINOSHIELD fait ses preuves depuis 2012. Le concept de la marque réside dans la personnalisation poussée à son paroxysme des accessoires de téléphone. Entre modèles à imaginer soi-même et collaboration avec des artistes, créateurs et créatrices de contenus ou marque phare de la pop culture, la proposition de modèles est impressionnante.

Mais pas seulement, RHINOSHIELD se démarque dans le petit monde des coques pour téléphone par la solidité de ses accessoires. L’absorption des chocs est étudiée pour un standard militaire. A priori, votre smartphone peut presque résister à une grenade (pour des raisons évidentes, il est déconseillé de se procurer une grenade pour tester cette théorie).

En résumé, vous pouvez foncer les yeux fermés et faire confiance à leur expertise. D’autant plus que tous les modèles sont compatibles avec douze marques différentes. Alors sans plus attendre, voici douze accessoires sélectionnés parmi la pléthore de propositions selon votre signe astrologique solaire.

Comment fonctionne la personnalisation des coques RHINOSHIELD ? Lorsque vous vous rendez sur le site, sur l’onglet personnalisation, vous avez le choix entre personnalisation de votre coque ou celle de votre Grip : Vous choisissez un modèle parmi les douze marques proposées

Vous indiquez la couleur de votre smartphone

Vous sélectionnez le modèle de coque que vous souhaitez : SolidSuit (opaque et résistante aux chocs), Clear (transparente qui ne jaunit pas), Mod NX (modulaire)

Vous choisissez le type de coque : standard ou MagSafe (chargement sans fil)

Pour finir, vous indiquez le type de personnalisation que vous souhaitez : collage photo, texte, marquage, design… Personnaliser sa coque de smartphone sur RHINOSHIELD

Bélier, le signe explosif par excellence

Les béliers sont impulsifs, et gare à vous si vous les cherchez un peu trop, vous risqueriez de vous en mordre les doigts… Dans le même temps, ce sont des optimistes, qui voient toujours le verre à moitié plein, et sont surtout toujours en activité.

Alors pour illustrer cette joie de vivre inépuisable, quoi de mieux qu’une couleur solaire comme le jaune, agrémentée d’un arc-en-ciel sur une coque pour AirPods. Ce modèle a d’ailleurs été personnalisé, en choisissant la couleur et le dessin.

Vous risquez d’être surpris par la rigidité de l’objet, mais contrairement aux coques en silicone, celle-ci ne se déformera pas. Par ailleurs, son absorption des chocs est prévue pour des standards militaires. L’idéal pour les Béliers qui pourront jeter leurs coques d’AirPods à loisir durant leurs accès de colère.

Coque personnalisée — RHINOSHIELD — 22,99 €

Taureau, fiabilité et ténacité comme moteur

Les taureaux se caractérisent par leur côté casanier et leur amour pour les jolies choses qu’ils sont prêts à tout pour obtenir. Les natifs et natives de ce signe sont une sorte de force tranquille qu’il vaut mieux ne pas chatouiller trop longtemps, au risque de les mettre dans une colère noire.

Pour eux, l’accessoire le plus adapté chez RHINOSHIELD est très certainement la Protection Anti-Chocs 3D. Une protection qui existe en version transparente, mate ou anti-espion (votre écran sera visible seulement de face, les spectateurs indésirables des transports en commun ne pourront plus lire par-dessus votre épaule). Par ailleurs, pour ces grands impatients, cette protection est livrée avec une cadre d’alignement pour plus de facilité.

Protection Anti-Chocs 3D — RHINOSHIELD — 29,99 €

Gémeaux, les hyperactifs curieux

Toujours enjoués, les gémeaux auront toujours quelque chose à dire ou à faire. Leur signe double leur permet de trouver l’énergie de s’adapter et de pouvoir s’adresser à tout le monde sans difficulté. Ce signe aime passer d’une activité à une autre et a besoin d’être constamment stimulé pour ne pas s’ennuyer.

Difficile de sélectionner quelque chose qui satisfasse les différentes facettes de sa personnalité, cependant, une coque aux multiples messages qui évoque la joie, la fête et l’amour sans limite trouvera grâce à leurs yeux. Cette coque d’un lilas doux vitaminé par le drapeau de la communauté LGBTQIA+ fera certainement son effet.

Coque SolidSuit personnalisée Love wins-All the same — RHINOSHIELD — 34,99 €

Cancer, le signe sensible à l’écoute des autres

Le premier des signes d’eau du zodiaque peut paraître froid au premier abord, mais se révèle être un ami plein de compassion et particulièrement doux. Si vous parvenez à briser sa carapace, sans l’effrayer, vous pourrez construire un roman d’amour et d’amitié.

Pour ces êtres parfois mélancoliques, une coque de portable aux allures oniriques sera parfaite. Pourquoi ne pas personnaliser une coque transparente (Clear) avec le thème jardin de papillons. Contrairement aux coques en silicones, les coques Clear de RHINOSHIELD ne jaunissent pas. Les cancers pourront ainsi continuer à rêver, sans voir leurs rêves se ternir.

Coque Clear personnalisée Jardin des papillons — RHINOSHIELD — 41,99 €

Lion, le soleil du zodiaque

C’est le signe flamboyant par excellence, à qui tout est dû, et qui ne comprend qu’on ne le remarque pas lorsqu’il est présent dans une pièce. Mais ne vous y trompez pas, ils ne peuvent pas seulement être réduits à cela, c’est un signe loyal qui met tout son être dans ses relations amoureuses et amicales. En échange, il demande uniquement de l’attention à chaque instant.

Pour ce signe de feu, il fallait donc choisir une coque inattendue qui crée la surprise et attire tous les regards, et pour cela rien de mieux que la collection RHINOSHIELD x Les Super Nanas ! Des années après l’arrêt de ce dessin-animé, l’engouement autour de Belle, Bulle et Rebelle déchaîne toujours les passions pour savoir en laquelle les gens s’identifiaient il y 20 ans.

Coque SolidSuit The Powerpuff — RHINOSHIELD — 39,99 €

Vierge, les méthodiques et conciliants

Connues pour leur tempérament calme, méthodique et perfectionniste, les vierges cherchent toujours à améliorer tout ce qui les entoure, qu’il s’agisse de personnes ou de choses. Signe de terre par excellence, ils sont représentés par la déesse du blé. Ce ne sont pas les plus créatifs, mais ils savent apprécier la beauté des choses.

C’est pour cela que la collaboration de Catalina Estrada avec RHINOSHIELD tombe à point nommé. L’artiste colombienne a créé pour l’occasion des illustrations inspirées des animaux, de la nature et fleurs aux couleurs vibrantes. Ce modèle, qui pourrait à première vue ne pas être assez rangé pour la Vierge, et en fait une explosion de couleur très bien organisée qui saura convaincre les natives et natifs de ce signe.

Coque SolidSuit personnalisée Catalina Estrada — RHINOSHIELD — 39,99 €

Balance, les esthètes à la recherche d’harmonie

Ce signe est à la recherche de la beauté et de l’intellectualisme dans tout ce qu’il fait et dans ce qu’il voit. Mais à l’image de ce qui les représente, les balances ont besoin d’équilibre pour être apaisé, dans tous les pans leurs vies. Ce signe est un savant mélange d’indécision et d’adaptabilité, le bonheur des gens qu’ils côtoient est particulièrement important pour eux.

Pour les Balances, le choix de la coque de leur smartphone est tout trouvé, la collaboration de RHINOSHIELD et du Van Gogh Museum® semble avoir été imaginé pour eux. Tous les modèles de la collaboration mélange à la fois art, esthétisme et qualité.

Coque Clear personnalisée Van Gogh Museum — RHINOSHIELD — 44,99 €

Scorpion, le calculateur au grand cœur

Souvent incompris, ce signe cache sa douceur et sa sensibilité derrière une maniaquerie du contrôle. En effet, les natifs de ce signe se donneront du mal pour arriver à leurs fins. Cela ne veut pas nécessairement dire qu’ils sont mal intentionnés, mais plutôt qu’ils sont déterminés. En tant que signe d’eau, les émotions ont une place centrale dans leur façon de voir les choses et d’interagir.

En ce début d’année, RHINOSHIELD a eu l’idée de faire appel à l’illustratrice Janice Sung afin qu’elle imagine des illustrations exclusives, pour des coques d’AirPods et smartphones. Les femmes sont ce que l’illustratrice préfère dessiner, et celles-ci semblent tout droit sorties des rêves. Justement, ce modèle SolidSuit noir pour le côté obscure, agrémenté d’une femme sûre d’elle, plaira certainement aux Scorpions, puisqu’il mêle à la fois obscurité et féminité.

Coque SolidSuit personnalisée Janice Sung [Vienna] — RHINOSHIELD — 39,99 €

Sagittaire, l’esprit libre et indomptable

Le dernier signe de l’année n’est pas à laisser de côté puisque les sagittaires sont considérés comme unique en leur genre. Ils et elles s’adaptent à leur environnement et sont avides de curiosité, ils sont toujours à la recherche de nouveau paysage à contempler, de nouvelles personnes à rencontrer et de nouvelles choses à apprendre.

C’est pour cela que ce modèle blanc SolidSuit aux papillons fantasmagoriques qui pourraient tout aussi bien être des raies virevoltant hors de l’eau saura satisfaire leur imaginaire sans limite.

Coque SolidSuit (compatible MagSafe) personnalisée — RHINOSHIELD — 47,99 €

Capricorne, l’âme d’enfant

Souvent réputé pour leur optimisme qui leur permet toujours de se sortir des pires situations, ce signe est aussi un bourreau de travail. Mais attention, il sait également relâcher la pression lorsqu’il le faut. Le capricorne est d’ailleurs représenté par le diable dans le tarot. C’est un signe qui gagne en légèreté au fur et à mesure des années qui passent.

La coque personnalisable au design Different is good le représente très bien. C’est un assemblage de positivité et de joie qui illustre la part enfantine des Capricornes.

Coque SolidSuit personnalisée Different is Good — RHINOSHIELD — 34,99 €

Verseau, les créatifs décalés et têtus

En chaque Verseau se cache une militante ou un militant dans l’âme, peu importe le combat, il croira toujours en ses convictions coûte que coûte. Les Verseaux n’apprécient pas du tout l’autorité, vous pourrez les conseiller, mais pas les influencer. Ils adorent travailler en équipe, surtout quand celle-ci partage ses idéaux.

Pour ces êtres utopistes, la coque personnalisable est peut-être celle au design Be Happy sur lequel il est noté Radiate positivity saura les ravir car elle est à leur image. Les émojis sourire représente les ondes positives que les Verseaux sèment autour d’eux.

Coque SolidSuit personnalisée Be Happy — RHINOSHIELD — 34,99 €

Poisson, les grands rêveurs sensibles

Signe d’eau par excellence, le Poisson est le dernier signe de la constellation du zodiaque. En ce sens, il est censé avoir emmagasiné toutes les leçons acquises par les autres signes. C’est donc l’un des signes les plus empathiques, qui s’évade très souvent de la réalité dans ses rêves pour échapper au quotidien. Ce signe est facilement attendri par ce qui l’entoure.

C’est pour cette raison qu’un animal mignon et doux sera idéal pour les faire craquer à chaque fois qu’ils se saisiront de leur smartphone. Les Poissons ne demandent rien de plus qu’un chiot qui semble vouloir leur réclamer un câlin dans leur vie.

Coque SolidSuit personnalisée Chiot Blanc — RHINOSHIELD — 34,99 €

Si vous ne connaissiez pas RHINOSHIELD, vous avez maintenant un bel aperçu des différents savoir-faire la marque. Dans le cas contraire, cette sélection d’objets selon votre signe astrologique vous aura certainement aidé à vous décider. Évidemment, rien n’est figé (et pour certains signes l’herbe est toujours plus verte ailleurs), vous pouvez très bien vous laisser tenter par différents objets et les collectionner.

