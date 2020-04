Comment les culottes menstruelles Modibodi ont changé mon rapport aux règles ? (+ code promo)

En partenariat avec Modibodi (notre Manifeste)

Depuis plusieurs années, j’ai un rapport particulier aux règles.

Certains facteurs de santé ont provoqué chez moi des saignements conséquents et de terribles douleurs. Alors ma semaine de règles n’est vraiment jamais une partie de plaisir.

La charge mentale des règles

À la douleur et la gêne physique que me procurent mes règles, s’ajoute un stress quotidien épuisant pendant toute leur durée.

Le stress d’avoir anticipé et pris suffisamment de tampons à chaque fois que je pars de chez moi.

Le stress de ne pas pouvoir changer mon tampon à temps et de me retrouver avec une mare de sang entre les cuisses.

Le stress de découvrir mes vêtements maculés d’hémoglobine à chaque fois que je vais aux toilettes.

Bref, une charge mentale que j’ai longtemps considérée comme inévitable.

Jusqu’à ce que je découvre les culottes de règles !

Les culottes Modibodi

Design, eco friendly et fonctionnelles, les culottes Modibodi ont véritablement révolutionné mon rapport aux règles.

Créée en 2013 par Kristy Chong, cette marque australienne de culottes menstruelles durables et confortables, se donne pour but de changer les mentalités tout en préservant la planète.

Sur le papier j’étais déjà enthousiaste, et après test, je le suis encore plus !

Il existe 7 gammes de sous-vêtements :Seamfree (sans couture), Classic, Sensual, Maternity (pour mamans et futures mamans), Swimwear, Sportwear et RED by Modibodi, une gamme imaginée pour les premières règles !

Avec la largeur de ses collections, Modibodi proposent des culottes efficaces pour toutes !

Celles-ci toutes résistantes aux taches, anti-humidité et anti-odeur, allant du XS au 2XL, à des prix tout à fait abordables !

Plus de dépenses mensuelles avec les culottes Modibodi

Même si dans mon cas, ce n’était pas du tout le premier critère de choix, en adoptant les culottes menstruelles j’ai dit adieu à une contrainte bien pesante pour le porte-monnaie : le prix du rachat mensuel de protections hygiéniques.

Avec les culottes de règles, je ne dépense plus de sous. Les culottes Modibodi sont disponibles à un prix compris entre de 15,50 € à 27,50 €, ce qui permet de les rentabiliser plutôt super vite.

Adieu, la contrainte de devoir penser à racheter des tampons chaque mois.

Bye bye, le stress de ne pas trouver les tampons qui me conviennent dans les supermarchés.

Hasta la vista, les trajets précipités et terriblement douloureux quand mes règles se pointent plus tôt que prévu.

Et ciao, les tonnes de déchets que les protections hygiéniques jetables entrainent inévitablement.

Plus de stress de tâches avec les culottes Modibodi

Quand je portais des tampons, il fallait que je pense hyper régulièrement à les changer pour ne pas tâcher mes vêtements.

Et tu sais à quel point ces innombrables allers/retours aux toilettes sont chiants.

Et quelle angoisse quand ils sont impossibles à cause d’un long trajet en voiture, d’un rendez-vous qui s’éternise, de l’absence de toilettes à proximité ou simplement à cause du sommeil.

Étant une grosse dormeuse, ce problème étaient pour moi un enfer.

Je ne pouvais pas garder mon tampon toute la nuit (ce qui n’est d’ailleurs PAS DU TOUT recommandé) et les serviettes (que j’ai toujours détestées de tout mon être pour des raisons d’humidité) ne suffisaient pas pour me garder au sec toute la nuit.

Même le combo des deux n’épargnait ni mes pyj, ni mes draps.

J’avais essayé la cup mais même problème : toujours les mêmes fuites fatidiques.

Je t’explique pas le nombre de sous-vêtements que j’ai du jeter à cause de ses foutues tâches de sang.

Modibodi proposent des culottes au maintien impeccable avec 4 degrés d’absorption au choix.

Idéal aussi bien pour les meufs au flux super léger qu’au flux de l’enfer comme moi !

Désormais, je n’ai plus aucun stress au niveau des tâches. Je me sens sûre et au sec toute la journée et toute la nuit, et honnêtement cette sensation pour moi n’a pas de prix.

Adieu à l’inconfort avec les culottes Modibodi

Il y a quelques mois j’ai eu une très, très mauvaise expérience avec un stérilet qu’on a dû me retirer d’urgence.

Depuis, je suis très réticente à l’idée d’introduire des objets « non-nécessaires » entre mes cuisses, chose avec laquelle je n’avais jamais été très à l’aise de toute façon.

Les différents scandales autour des tampons ou même l’impossibilité d’en porter la nuit, me donnait envie de me tourner vers une solution alternative et surtout plus saine sans trop savoir laquelle (la cup représentant finalement des problèmes assez similaires).

Avec les culottes Modibodi, j’ai dit adieu à cet inconfort.

Non seulement, je n’ai plus besoin d’introduire quoi que ce soit en moi mais en plus elles sont hyper confortables et agréables à porter.

Les matières sélectionnées par la marque sont toutes naturelles (fibres de bambou, laine de mérinos et microfibre incluant des fibres anti-microbiens). Modibodi propose même une gamme vegan !

Ainsi, les culottes t’assurent douceur et confort.

Aspects qui ne sont clairement pas de refus dans une période aussi incommodante que celle des règles !

Les culottes Modibodi sont super jolies

Que les culottes menstruelles soient efficaces et confortables, c’est un peu tout ce que je leur demande. Mais les culottes Modibodi sont, par dessus le marché, méga stylées.

Les designs que proposent la marque sont trendy, variés et il y en a vraiment pour tous les goûts !

En plus de pouvoir choisir le flux qui te convient (et donc l’épaisseur de la protection) tu peux choisir le modèle, la forme et la couleur que tu veux.

Elles sont toutes différentes mais aussi jolies que confortables.

Seamfree Bikini – Flux modéré/abondant – 23€50

Classic Boyleg – Flux léger/modéré – 19€00

Sensual Full Brief – Flux léger/modéré – 22€00

Sensuel Hi-Waist Bikini – Flux très abondant – 27€00

Elles sont surtout tellement stylées que je pourrais les porter même hors périodes de règles !

Je serai aussi vraiment curieuse d’essayer les maillots de bains !

Modibodi, une marque engagée

En plus de proposer des culottes qui ont complètement changer mon rapport à mes règles, Modibodi est aussi une marque engagée.

Elle reverse notamment une partie de ses bénéfices à des associations qui combattent la précarité menstruelle, promeuvent l’éducation sexuelle ou encore encouragent l’accès à l’hygiène intime !

Bref, c’est une marque qui a su me séduire à tous les aspects et que j’ai recommandé sans hésitation à toutes mes amies.

Et plus j’ai même un code de -15% à t’offrir !

Et toi, ça te dirait d’essayer les culottes menstruelles Modibodi ? Quels modèles te font craquer ?

