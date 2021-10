McDonald’s France visé par une plainte pour publicité dissimulée chez des enfants youtubeurs

Attention, publicité dissimulée en vue ! Le géant McDonald’s fait actuellement l’objet d’une plainte déposée par l’association UFC-QueChoisir…

Frites-Coca dans votre menu McProcès ? L’association UFC-QueChoisir a annoncé ce 13 octobre avoir déposé plainte contre le groupe McDonald’s France devant le Tribunal judiciaire de Paris pour pratiques commerciales trompeuses.

En effet, McDonald’s aurait fait une publicité dissimulée en collaboration avec une chaîne YouTube. Le problème n’est pas uniquement le fait que la publicité en question ne soit pas affichée comme telle — elle est également incarnée par des enfants…

Swan et Néo : de la pub dissimulée pour McDo ?

Swan et Néo, c’est la chaîne YouTube de deux frères âgés de 7 et 16 ans qui compte plus de 5 millions d’abonnés. Majoritairement filmés par leur mère, Sophie, ils proposent des contenus tels des challenges « Essayez de ne pas rire » et autres pranks.

L’affaire de la publicité dissimulé date du 13 octobre 2020 : la chaîne Swan et Néo a publié une vidéo intitulée SWAN OUVRE SON PROPRE FAST FOOD À LA MAISON !!! (les titres de vidéos YouTube sont beaucoup trop agressifs, mais ce n’est pas le sujet).

Avec un tablier et une toc de chef au logo de McDonald’s, le jeune Swan joue « au restaurant ». Rien de plus classique pour un enfant de 7 ans…

Sauf que la vidéo ressemble étrangement à un partenariat, sans que ce ne soit mentionné.

Attention à la pub par des enfants

Swan et Néo ne sont pas les seuls concernés : Mc Donald’s aurait, selon UFC-QueChoisir, « fait discrètement appel au renfort de jeunes influenceurs pour inciter leurs communautés constituées d’enfants déjà acquis à consommer les produits McDo à l’aide de mises en scènes identiques ».

« Les plus populaires “jouent” au restaurant à la maison, munis d’impeccables emballages estampillés McDo, ou déballent des colis “surprises” dont ils ne manquent pas, entre deux remerciements appuyés à leur généreux bienfaiteur, de détailler les jouets à retrouver dans les Happy Meal… avec rappel des dates de disponibilité. Le tout sans mentionner l’existence d’un partenariat. »

La publicité dissimulée est « une pratique commerciale trompeuse sanctionnable », d’autant plus lorsqu’elle concerne des enfants.

L’association explique en effet que McDonald’s France participe à une initiative européenne nommée l’« EU Pledge » : l’engagement « à ne placer aucune publicité pour des aliments ou des boissons dans les programmes et/ou médias destinés aux jeunes enfants. »

Si la vidéo de Swan & Néo se révèle être un partenariat, cela pourrait poser problème pour McDonald’s France, qui aurait dû s’en tenir à des collaborations avec des stars tels que le rappeur Travis Scott ou le groupe de K-Pop BTS.

