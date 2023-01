Malala Yousafzai exhorte la Fifa à reconnaître l’équipe féminine afghane de football 

La lauréate du prix Nobel de la paix a co-signé une tribune dans laquelle elle demande à la Fédération Internationale de Football d’aider les joueuses d’Afghanistan. Elles se sont réfugiées en Australie pour échapper aux talibans.

« Elles veulent donner de l’espoir aux femmes et aux filles qui vivent sous le régime oppressif et patriarcal de l’Afghanistan. » Khalida Popal, fondatrice et ancienne entraîneuse de l’équipe nationale féminine de football d’Afghanistan, et Malala Yousafzai, lauréate du prix Nobel de la paix, ont co-signé une tribune parue dans les colonnes de The Guardian, ce jeudi 5 janvier. Les deux femmes prennent la défense de l’équipe de foot féminine afghane qui demande inlassablement à la Fédération Internationale de Foot (Fifa) d’être reconnue.

Des joueuses en exil

Après leur retour au pouvoir en Afghanistan, en août 2021, les talibans ont notamment interdit aux femmes et aux filles la pratique du sport. Une joueuse de l’équipe nationale de volleyball aurait même été décapitée. Face au danger, les joueuses de l’équipe de foot afghane et leurs entraîneurs ont rapidement pris la fuite. La plupart ont trouvé refuge en Australie, mais leurs conditions de vie sont compliquées et le fait que l’équipe puisse continuer d’exister est fortement compromis. « Sans reconnaissance officielle de la part de la Fifa, l’équipe ne peut pas représenter son pays, participer à des matches professionnels ou recevoir les fonds dont elle a besoin pour soutenir ses joueuses et son personnel », expliquent les autrices de la tribune.

Envoyer un message aux talibans

Les joueuses afghanes auraient déjà présenté leur demande à la Fifa de nombreuses fois, mais l’organisation serait jusqu’à présent restée silencieuse. En soutenant leur demande, Malala Yousafzai et Khalida Popal déclarent que la Fifa « doit faire comprendre aux talibans que les femmes ont leur place au travail, dans les salles de classe et sur les terrains de football. »

La prochaine coupe du monde football féminin devrait avoir lieu du 20 juillet au 20 août prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ayant manqué les étapes de qualification, les Afghanes ne devraient pas pouvoir concourir, mais « l’équipe espère continuer à développer ses compétences et jouer à nouveau un jour aux côtés des meilleures joueuses du monde », expliquent leurs défenseuses. « La Fifa doit donner de l’espoir. »

À lire aussi : Harcèlement, agressions, chantage…: la Fédération française de football visée par plusieurs enquêtes

Crédit photo de Une : Joppe Spaa / Unsplash