Lumière, eau chaude… EDF arrête de couper l’électricité en cas d’impayés

EDF va cesser de couper l’électricité en cas d’impayés, même en dehors de la trêve hivernale. Le géant de l’énergie a annoncé qu’il procéderait plutôt à une limitation de la puissance.

Alors que le gouvernement a récemment annoncé des mesures face à la hausse des cours de l’énergie, qui touche toute l’Europe (100 euros pour les ménages précaires, gel de l’augmentation du prix du gaz et limitation de celle du tarif de l’électricité), de nombreux Français et Françaises peinent encore à joindre les deux bouts et à payer leurs factures d’électricité.

Ils et elles seraient 12 millions à avoir être en situation de précarité énergétique et avoir froid chez eux. Et c’est à elles et eux que s’adresse cette annonce.

Une limitation de puissance plutôt qu’une coupure

EDF a annoncé vendredi dans un communiqué repris par l’AFP qu’à partir du 1er avril 2022, une limitation de puissance à 1 kVA sera demandée pour les personnes ne payant pas leur élecricité. Cela permettra aux foyers d’avoir toujours accès à des éléments essentiels tels que le fonctionnement du réfrigérateur, la recharge d’appareils électriques…

« Cette mesure […] s’appliquera dans tous les cas, sauf s’il existe une impossibilité physique ou technique de limiter la puissance de l’alimentation électrique du logement. »

Hors de la trêve hivernale – qui a lieu du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 – les personnes en difficultés financières pourront continuer à vivre un peu décemment, ne pas avoir froid, et avoir accès à un minimum d’électricité.

(© Unsplash/Sixteen Miles Out)

Mais ne nous réjouissons pas trop vite : selon les calculs du Parisien, les ménages concernés par cette limitation de puissance ne pourront pas garder tous les usages habituels permis par un débit normal.

« De quoi conserver les usages essentiels : l’éclairage, la recharge des téléphones, un chauffe-eau, une machine à laver, Internet ou encore un petit réfrigérateur […] Mais le reste, le chauffage par exemple, ne fonctionne plus. »

Alors qu’il est très difficile de vivre sans chauffage, sans lumière, sans accès à une nourriture conservée au frais ou encore au téléphone ou à Internet, il est urgent de se questionner sur les mesures à prendre pour briser ce cercle vicieux de pauvreté et de précarité dans lequel se trouvent ces personnes, qui bien souvent n’arrivent pas à sortir la tête de l’eau.

