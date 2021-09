L’impunité, c’est fini : R. Kelly est reconnu coupable d’une série de crimes sexuels

Après plusieurs mois d’un procès retardé par la pandémie, R. Kelly a été reconnu coupable par un jury new-yorkais de neuf chefs d’accusation.

Le lundi 27 septembre, le chanteur R. Kelly a été reconnu coupable d’une série de crimes sexuels. Il est maintenant en détention provisoire jusqu’au 4 mai 2022 où une condamnation à une peine de prison sera rendue. Il risque d’y rester à vie.

Il était en procès depuis plus d’un mois, notamment pour extorsion, exploitation sexuelle de mineur, enlèvement, corruption et travail forcé — des faits s’étalant sur une période allant de 1994 à 2018.

La longue impunité de R. Kelly

L’affaire R. Kelly avait déjà fait beaucoup de bruit lors de la sortie du documentaire Surviving R. Kelly, en 2019 (maintenant disponible sur Netflix en France). Un grand nombre de femmes avaient témoignés contre le chanteur, l’accusant notamment de violence sexuelle.

Le film avait eu un tel impact qu’une deuxième partie était sortie en 2020, qui montrait les conséquences de sa diffusion. Les femmes qui avaient participé au premier volet du documentaire étaient victimes d’harcèlement et d’insultes. La seconde partie montrait également le début des poursuites judiciaires.

Surviving R. Kelly – IMDB

R. Kelly, reconnu coupable de ses crimes

R. Kelly a donc été reconnu coupable du crime de « trafic sexuel » par un jury new-yorkais composé de neuf femmes et deux hommes. L’accusé a toujours nié les faits. Après ce procès à New York, il devra également faire face à la justice de l’Illinois et du Minnesota.

Un article de CNN qui fournissait des live updates du procès a renseigné une citation de Jacquelyn Kasulis, avocate du district est de New York, qui a déclaré :

« Aux victimes de cette affaire, vos voix ont été entendues et justice a enfin été rendue. »

En espérant qu’à l’avenir, il ne faille pas attendre plusieurs décennies pour voir les coupables condamnés.

Crédit photo : YouTube – NBC News