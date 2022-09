Les villes d’Europe s’éclairent à la lumière bleue, et ce n’est pas une bonne nouvelle

Comme si la pollution de l’air et des sols ne suffisait pas, voici que les lumières bleues se font de plus en plus présentes en Europe… au prix de de conséquences néfastes pour les humains, mais aussi pour les écosystèmes qui les entourent.

Vue du ciel, la nuit a changé de couleur dans les villes : une étude de l’université anglaise d’Exeter, reprise par le Guardian et par le Courrier International, a identifié un changement dans les éclairages nocturnes européens. Sur les photographies satellites, les lumières orangées sont de moins en moins visibles, remplacées de plus en plus souvent par des halos blancs produits par des LED, plus économiques.

Photo de eberhard grossgasteiger / Pexels

Les lumières bleues des LED, néfastes pour l’environnement

Or, les chercheurs démontrent que les lumières bleues produites par ces éclairages LED ne sont pas sans conséquences sur le Vieux Continent. En effet, l’exposition à la lumière bleue le soir et la nuit peut avoir pour conséquence de supprimer la production de melatonine, hormone qui sert entre autres à réguler le sommeil chez les humains, mais aussi les animaux. Leur prolifération pourrait donc avoir des effets négatifs à grande échelle sur la qualité du sommeil dans les villes, et donc sur la santé à long terme des personnes qui y vivent.

Les LED, une pollution lumineuse pour l’environnement ?

Par ailleurs, une présence accrue de ces affichages LED réduirait aussi la visibilité des étoiles. Cela pourrait également perturber le comportement des animaux.

Une information à prendre en compte, à l’heure où l’urgence climatique amène de plus en plus de personnes à réclamer l’extinction des panneaux publicitaires fonctionnant souvent aux LED et autres éclairages de vitrines durant la nuit : non contents d’être coûteux en énergie et en ressources, ces éclairages sont aussi mauvais pour la santé, en tant que pollution lumineuse.

Crédit photo : Israel Sunseth / Unsplash