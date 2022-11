Les larmes et le témoignage glaçant d’une nouvelle victime au procès d’Harvey Weinstein

La productrice américaine et épouse du gouverneur de la Californie Gavin Newsom, est la deuxième femme à avoir témoigné au tribunal de Los Angeles contre l’ex-magnat d’Hollywood.

Elle décrit cette agression comme son « pire cauchemar ». Lundi 14 novembre, à la barre du tribunal de Los Angeles, l’actrice américaine Jennifer Siebel Newsom a raconté le viol dont elle accuse l’ancien producteur Harvey Weinstein. L’ex-magnat d’Hollywood est accusé de viols et d’agressions sexuelles par 5 femmes, pour des faits qui auraient eu lieu entre 2004 et 2013. Selon le média américain Variety, c’est en larmes que Jennifer Siebel Newsom a délivré son témoignage, dès l’instant où la procureure Marlene Martinez lui a demandé d’identifier son agresseur présumé. « Il porte un costume et une cravate bleue et il me fixe du regard », a-t-elle répondu sans pouvoir retenir son émotion.

Weinstein semblait intéressé par son travail

L’américaine de 48 ans a raconté avoir rencontré Weinstein lors du Festival du film international à Toronto, en 2005. Elle était alors une actrice et productrice montante et n’avait pas la notoriété qu’elle connaît aujourd’hui, contrairement à Weinstein qu’elle a décrit comme étant alors au « sommet de l’industrie » du cinéma. « J’ai senti qu’il y avait un véritable intérêt à parler de mon travail », s’est-elle souvenue à propos de leurs premières conversations. C’est sur la base de cet échange qu’elle aurait accepté l’invitation du producteur à se revoir, de retour à Los Angeles. « Il était intéressé par m’aider dans ma carrière, et voulait m’en parler davantage pour me donner des conseils et me soutenir », explique-t-elle.

« C’est comme ça dans l’industrie »

C’est à l’hôtel Peninsula de Beverly Hills, dans la suite du producteur, que le rendez-vous aurait eu lieu. « Je ne savais pas qu’il y avait un danger », a expliqué Jennifer Siebel Newsom. C’est là que Weinstein, après s’être levé en direction de la salle de bain, l’aurait appelée pour lui demander de l’aide. « J’ai vu qu’il se touchait, il m’a attrapée et a essayé de me toucher », a raconté Siebel Newsom. « Je me souviens juste avoir physiquement essayé de reculer », a-t-elle ajouté. Face à sa réaction, Weinstein aurait tenté de lui dire que c’était comme ça dans l’industrie, et d’une certaine manière, de (la) menacer », avant de la violer. Jennifer Newsom a expliqué ne pas avoir contacté la police après son agression car elle ne se sentait pas en sécurité. Elle n’aurait alors parlé de l’incident qu’à deux de ses amies, dont l’une, l’actrice Louisette Geiss, est également une accusatrice de Weinstein.

Ce procès est le deuxième d’Harvey Weinstein. L’homme de 70 ans purge déjà une peine de 23 ans de prison à New York, pour viols et agressions sexuelles. S’il est également reconnu coupable de ces faits à Los Angeles, il risque plus de 100 ans d’incarcération.

