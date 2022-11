Les audiences du procès de l’ancien géant d’Hollywood ont commencé le 1ᵉʳ novembre. Avec elles démarrent les récits monstrueux des victimes présumées.

Les audiences du second procès d’Harvey Weinstein pour viols et agressions sexuelles, qui s’est ouvert à Los Angeles le 10 octobre, ont débuté le 1ᵉʳ novembre. Le lendemain, une femme témoignait anonymement sous le nom de « Jane Doe #3 ». Masseuse de plusieurs célébrités, elle a raconté le comportement que l’ancien producteur de cinéma a eu lors de sa première séance.

Le rendez-vous a eu lieu en 2010 dans la suite d’un palace de Beverly Hills. Au bout de 40 minutes, le magnat d’Hollywood aurait subitement interrompu le massage. La jeune femme raconte être allée se laver les mains dans la salle de bain, quand soudain, Weinstein aurait surgi derrière elle, son pénis dans la main. « Il m’a dit : « Regarde-moi, dis-moi que ma b… est grosse. Regarde-moi. Regarde-moi. Putain regarde-moi ! » », a-t-elle raconté en imitant la grosse voix de son agresseur présumé. Il lui aurait ensuite attrapé la poitrine d’une main, tout en continuant à se masturber de l’autre. Après avoir éjaculé, le magnat d’Hollywood lui aurait dit : « Maintenant, je peux te faire confiance, nous sommes des amis. Tu peux tout me demander. Et moi, je vais t’obtenir un contrat pour écrire un livre sur le massage ».

Les peines cumulées pourraient atteindre plus de 140 ans de prison

Dans ce procès, Harvey Weinstein fait face à 11 chefs d’accusation, pour viols et agressions sexuelles à l’encontre de 5 femmes. Les faits présumés auraient eu lieu dans des hôtels de Los Angeles et de Beverly Hills entre 2004 et 2013. S’il est reconnu coupable, l’homme de 70 ans risque d’ajouter plus de 100 ans de prison à la peine qu’il purge déjà. En mars 2020, le tribunal de New York l’a en effet condamné à 23 ans de prison pour viols et agressions sexuelles.

