L.E.J. célèbre l’amour avec un superbe clip collaboratif

Lucie, Élisa et Juliette, alias L.E.J., célèbrent l'amour sous toutes ses formes dans le clip de Tous les Deux !

Au final, 123 villes, 27 pays, tous les continents et surtout toutes les façons d’aimer sont représentées dans ce fort joli clip. Pari réussi !

Les chanteuses ont appelé leur communauté à leur envoyer des vidéos, et les fans ont répondu : plus de 400 fichiers ont été reçus par L.E.J. !

La force de ce clip, c’est les centaines de pastilles qui le composent et célèbrent l’amour sous toutes ses formes.

Le clip vient te mettre du soleil dans les yeux et du baume dans le cœur, surtout en cette période morose !

Tous les Deux, c’est une jolie chanson d’amour porté par les voix si emblématiques de Lucie, Élisa et Juliette.

Mymy

Mymy est la rédactrice en chef de madmoiZelle et gère la rubrique masculinité (dont fait partie son podcast, The Boys Club). Elle est aussi dans la Brigade du Kif du super podcast Laisse-Moi Kiffer. Elle aime : avoir des opinions, les gens respectueux, et les spätzle.



