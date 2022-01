Le perfecto des années 2000 revient, il vous avait manqué ?

Si le perfecto avait fait un retour remarqué dans les années 2000, il était depuis passé légèrement inaperçu malgré ses multiples tentatives de retour. Mais ça, c’était avant.

Le perfecto a longtemps fait partie des basiques de la garde-robe, mais il a tout de même été boudé pendant un temps par la mode et ses aléas. Heureusement, les tendances sont cycliques et peuvent, quelques années plus tard, faire leur réapparition !

C’est le cas aujourd’hui avec cette veste en cuir née à New York à la fin des années 20. Créée initialement par Jack Schott pour protéger les motards d’éventuelles chutes, elle est très vite devenue un symbole de rébellion dans les années 1950, quand Marlon Brando le rend célèbre à travers le film L’Équipée Sauvage.

Aujourd’hui, ce vêtement emblématique revient doucement mais sûrement.

Déjà en 2021, on a pu voir ses détails de cuir au défilé co-designé de Raf Simons et Miuccia Prada. Épaules larges, cuir vieilli, il n’est plus exactement le même que celui qui a cartonné il y a quelques années. Mais qu’à cela ne tienne : maintenant, le perfecto aura davantage des allures de veste de moto que d’un vêtement hybride.

À moins que ce ne soient les penseurs de la mode qui en fassent, chacun à leur manière, un vêtement détournable et détourné ?

Défilé Prada S/S 2022 – @prada

Un twist expérimental du perfecto

Chez Simone Rocha et Richard Quinn, le retour du perfecto s’annonce plus expérimental. Quand la première fait défiler un perfecto XXL aux manches ultra bouffantes pour féminiser la veste en cuir, le second le rend plus anxiogène que jamais en le recouvrant de clous plus ou moins acérés.

Un détournement qui reste dans la veine de l’histoire de cette veste traversant les décennies en modifiant ses codes en permanence pour rester pleine de modernité.

@simonerocha

Quand la mode décide, l’intérêt de l’acheteur s’active

D’après une étude postée par la plateforme Lyst et mise en avant par Who What Wear, les recherches mondiales inhérentes au perfecto ont augmenté de 57% au cours des deux derniers mois. Sur cette même période, le pourcentage de recherche de blousons de motard courts en cuir est, quant à lui monté de 65%.

Un très beau chiffre qui prouve que l’intérêt que suscitent les tendances repérées sur les défilés est toujours bien au rendez-vous. Et même si le froid ne nous permet pas forcément de porter autre chose que des manteaux, il y a fort à parier que l’on va voir pas mal de perfectos se pointer à l’arrivée du printemps…

Crédits de l’image de une : @bethanmccoy.