Le Parlement britannique donne des bouffées de chaleur aux hommes, et c’est pour la bonne cause

Puisqu’écouter et croire les femmes ne suffit pas visiblement, des députés masculins du parlement du Royaume-Uni ont porté un gilet simulant des bouffées de chaleur afin de sensibiliser aux pénuries aiguës de produits de traitement hormonal substitutif pour la ménopause.

Parmi les inconforts que peut provoquer la ménopause, comptent les bouffées de chaleur. Contre cela, des produits de traitement hormonal substitutif peuvent contribuer à les prévenir. Sauf que le Royaume-Uni connaît actuellement une importante pénurie de ces précieux soins.

Pour sensibiliser le parlement britannique à ce problème, plusieurs hommes députés ont été invités à enfiler un gilet qui simule des bouffées de chaleur liées à la ménopause, le 28 juin 2022. Évidemment, beaucoup ont été fortement dérangés par le résultat, évoquant l’effet d’un « volcan intérieur », comme le rapporte le Guardian.

Les députés britanniques Wes Streeting et Sir Iain Duncan Smith avec le gilet simulateur de bouffées de chaleur. © Capture d’écran Instagram @overthebloodymoon

Sensibiliser aux conséquences des symptômes de la ménopause

Le grand quotidien britannique souligne également qu’au Royaume-Uni, la pénurie de traitement hormonal substitutif laisse de nombreuses femmes concernées sur le carreau, incapables de travailler ou même de dormir à cause de l’inconfort causé par leurs bouffées de chaleur. Une personne concernée sur 10 va même jusqu’à quitter son emploi, ce qui en fait donc d’autant plus un enjeu de santé public et économique. Certaines se fournissent carrément dans des commerces parallèles, notamment en ligne, où les prix s’avèrent gonflés et l’authenticité des produits parfois douteuse.

Notons au passage que cette campagne de sensibilisation a été mise en place par Over the Bloody Moon qui fournit des conseils sur la ménopause aux entreprises et aux particuliers, et financée par Theramex, une entreprise qui fabrique ce genre de produits, justement. Comme le rapporte également le Guardian, Lesley Salem, fondatrice d’Over the Bloody Moon, a profité de cette opération pour alerter l’opinion publique :

« Les bouffées de chaleur sont l’un des trois principaux symptômes qui ont un impact sur la vie des femmes ménopausées – perturbant le sommeil, augmentant les niveaux d’anxiété et affectant souvent les performances des femmes au travail. Pour les personnes qui n’en ont jamais fait l’expérience, il est facile de sous-estimer son intensité et de ne pouvoir mesurer l’impact qu’il a sur la vie quotidienne. »

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram @overthebloodymoon