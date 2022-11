Le footballeur Jérôme Boateng a été condamné pour violences conjugales￼

Le joueur de l’Olympique Lyonnais a été condamné par la justice allemande pour les coups et blessures portés à l’encontre de son ex-compagne. Il écope en appel d’une amende, mais échappe à la prison.

Coupable, mais libre. Jérôme Boateng a été condamné par le tribunal de Munich, mercredi 2 novembre, pour « coups et blessures volontaires » à l’encontre de son ex-compagne Sherin Senler. Selon Le Figaro, le footballeur allemand devra verser une amende de 1,2 million d’euros, mais n’ira pas en prison. La peine attribuée en appel est, en effet, plus légère que les 1,8 million d’euros dont il avait écopé lors de sa première condamnation en septembre 2021. Plus légère également que celle requise par le Parquet qui réclamait, en plus de cette somme, 18 mois de prison avec sursis.

Un million plutôt léger finalement

Les faits de violences conjugales dont le défenseur de l’Olympique Lyonnais a été reconnu coupable se sont déroulés lors de vacances aux Caraïbes en juillet 2018. Lors du procès, son ex-compagne et mère de leurs jumelles nées en 2011 a raconté que Jérôme Boateng lui avait jeté des objets, enfoncé un œil avec le pouce, l’avait mordue et tirée au sol par les cheveux. Des faits que le joueur de 34 ans rejette en bloc.

Ce n’est pas la première fois que le footballeur est accusé de violences conjugales. Avant de mettre fin à ses jours en février 2021, une autre de ses ex, Kasia Lenhardt, l’avait accusé de l’avoir violentée avant de retirer ses propos. Son suicide n’impliquerait cependant pas le défenseur de l’OL. Selon 20 Minutes, l’amende payée par Jérôme Boateng sera entièrement reversée à des associations d’aide aux femmes victimes de violences. Une coquette somme qui ne représente pourtant pas grand-chose pour le footballeur dont le revenu mensuel s’élève, selon Lyonmag, à 350 000 euros brut, soit 5 mois de salaire.

