Le calendrier de l’Avent Dorcel : patienter jusqu’à Noël n’a jamais été aussi délicieux

Le calendrier de l’Avent Dorcel est de retour pour 2024, et cette année encore, ça va chauffer ! Préparez-vous à 24 jours de surprises très hottes (ho ho ho) qui vont faire monter la température. Attention, rupture de stock garantie !

Dès que les températures plongent sous les 20°C, vous ressortez vos pulls de Noël et les meilleurs hits de Mariah Carey ?

Bonne nouvelle, on a de quoi rendre cette attente jusqu’aux fêtes encore plus excitante. Exit les chocolats Kinder : préparez-vous à un calendrier de l’Avent qui va embraser vos soirées de décembre ! Oui, vous l’avez deviné, le calendrier de l’Avent Dorcel est de retour et il promet d’encore faire sensation.

L’art au service du plaisir

Cette année, Dorcel met les petits plugs dans les grands ! Pour célébrer ses 45 ans, la marque collabore avec Obvious, un collectif maître dans l’art de l’intelligence artificielle. Le coffret s’orne ainsi de 24 scènes futuristes imaginées par les artistes, naviguant sensuellement entre réalité et imaginaire. Ça donne envie de l’afficher fièrement dans le salon… ou de le garder jalousement sous son lit, c’est vous qui voyez.

Et il n’est pas seulement joli à regarder, oh non ! Chaque jour, une nouvelle case à ouvrir, un nouveau jouet ou accessoire à découvrir, et autant de raisons de ne pas quitter la chambre sous ce mois de décembre pluvieux.

Découvrir le calendrier de l'Avent Dorcel

Beauté extérieure ET intérieure

Ok, ok, parlons peu, parlons bien. Ce qui nous intéresse vraiment, c’est ce qu’on trouve DERRIÈRE les petites fenêtres de ce calendrier. Et là, attention les yeux (et les mains) : Dorcel a réuni la crème de la crème de ses best-sellers et nouveautés !

Vous trouverez entre autres un Flexi Rabbit pour arriver détendue aux repas de famille, un Lubrifiant Hot pour réchauffer l’ambiance, ou bien des Menottes Dentelle pour les jeux de vilains. Evidemment, on ne vous dévoile pas tout et on vous laisse la surprise, mais pour vous donner l’eau à la bouche, sachez que vous pourrez retrouver jusqu’à 7 sextoys dont 4 vibrants pour varier les plaisirs, 7 produits bien-être et lubrifiants pour des moments sensuels, 4 accessoires BDSM pour éveiller ou raviver de nouvelles sensations, 5 jeux et accessoires pour pimenter vos ébats et enfin une 1 carte privilèges Dorcel.

On peut vous dire – sans trop vous spoiler – qu’il y a de quoi se faire vraiment plaisir en solo ou à plusieurs. Même les accros de Noël risquent de verser une petite larme le 24, en ouvrant leur toute dernière case.

En savoir plus sur le Calendrier de l’Avent Dorcel

On vous aura prévenu !

Attention cependant, ce n’est pas un secret : chaque année, le calendrier de l’Avent Dorcel est pris d’assaut et les stocks s’épuisent plus vite que le fromage à raclette un soir d’hiver. Rien de surprenant quand on sait que derrière ses cases se cachent des trésors d’une valeur totale de 534€, tout de même ! Alors, si vous voulez être sûr·e de ne pas le louper cette année, c’est maintenant ou jamais que vous pouvez vous le procurer sur le Dorcel Store pour la somme de 229€, soit une économie réalisée de plus de 42% !

Découvrez le calendrier de l’Avent Dorcel