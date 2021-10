L’appareil photo instantané fera son grand retour à vos soirées avec l’Instax Mini 9 à -25%

Le pola est (re)devenu le partenaire idéal des anniversaires, mariages ou crémaillères. Alors, pour que vous puissiez créer vos souvenirs instantanés, la Fnac propose -25 % sur l’Instax Mini 9 Rose.

Après plusieurs décennies passées dans l’ombre des appareils numériques, l’instantané s’offre une seconde jeunesse. Depuis ces dernières années il est redevenu l’allié de tous les événements, et ses petites photos sont devenus le meilleur moyen de décorer son frigo. Fujifilm a fait de sa gamme Instax le nouveau créateur de souvenirs. Ces appareils vous offrent une autre façon de partager et d’immortaliser un moment entre amis ou en famille.

L’Instax Mini 9, l’appareil qui va vous faire flasher

On le retrouve à quasiment toutes les soirées. L’Instax Mini 9 de Fujifilm fait un carton, et il a de quoi. Par rapport à son prédécesseur, son design rond et coloré n’a pas beaucoup changé. Mais contrairement à l’Instax Mini 8, il possède un « mode selfie ». Sur l’objectif, Fujifilm a ajouté un petit miroir pour vous éviter de toujours devoir exclure quelqu’un de la photo.

Son gros avantage, c’est qu’il est très facile d’utilisation : même sans grands talents de photographes vous réalisez de beaux clichés. Il y a très peu de réglages pour l’exposition et ils sont très simples à comprendre. Ils se trouvent autour de l’objectif et sont symbolisés par des petits pictogrammes (une petite maison pour les photos en intérieur, un nuage pour les photos en extérieur lorsque le temps est couvert, un petit soleil pour les photos en extérieur et un gros soleil avec plus de rayons pour prendre des photos lorsque la luminosité en extérieure est abondante).

En plus de sa simplicité d’utilisation, il est petit, compact et fonctionne avec des piles, ce qui permet de pouvoir l’amener partout sans avoir à penser à la batterie. Il est également livré avec une lentille close-up qui se fixe sur l’objectif pour améliorer la netteté des photos sur des courtes distances.

L’Instax Mini 9 en bref :

Petit et compact, ce qui permet de le transporter facilement

Un miroir à selfie sur l’objectif

Simple d’utilisation

La Fnac vous propose l’Instax Mini 9 en coloris rose à -25 %. Il est disponible dès ce jeudi 14 octobre pour 59,99€ au lieu de 79,99€ !

