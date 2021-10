La version mini de l’iPhone 13 (qui tient dans la poche !) est en promo

Quelques jours à peine après sa sortie, le nouveau petit format de l’iPhone est à 759€ au lieu de 799€ chez RED by SFR. Alors s’il est temps pour vous de changer de téléphone, il saura sûrement vous séduire.

Personne ne peut passer à côté du phénomène iPhone, qui connaît un succès monstre depuis des années. En accord avec son rituel annuel, Apple vient de dévoiler son dernier modèle de smartphone — et comme pour son prédécesseur, la marque à la pomme a développé plusieurs modèles : l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 13 Pro Max, et leur petit frère, l’iPhone 13 mini.

Un petit format pour de grandes performances

Le 24 septembre dernier, l’iPhone 13 mini a fait son entrée dans les magasins. Petit et discret, il se glisse facilement dans un sac ou dans une poche de jean (même une poche de jean de meuf !!).

Il mesure environ 13 cm de hauteur et 6,5 cm de largeur, et accueille un écran de seulement 5,4 pouces. Sa petite taille ne l’empêche pas d’avoir une dalle super lumineuse avec une belle qualité visuelle.

Pour ce qui est de l’appareil photo, il y a eu quelques changements par rapport à l’année dernière. On retrouve toujours deux objectifs, l’un grand-angle et l’autre ultra grand-angle, mais ils sont cette fois-ci disposés en diagonale et sont plus gros qu’avant pour laisser passer plus de lumière dans le capteur — tout ça dans le but d’obtenir plus de détails dans l’image capturée.

Bref, vous allez pouvoir impressionner vos followers sur Instagram.

Vif comme l’éclair et compatible avec la 5G, l’iPhone 13 mini a été optimisé pour vous offrir une expérience encore plus rapide grâce à la nouvelle puce d’Apple, qui équipe également les trois autres iPhone de 2021.

Cerise sur le gâteau : le modèle mini de cette année propose une meilleure autonomie que l’année dernière, avec 1h30 de plus pour profiter encore plus longtemps des appels visio entre potes, de vos sessions gaming ou d’une série sur Netflix.

L’iPhone 13 mini en bref

Petit et discret

L’amélioration de la qualité photos/vidéos

Une meilleure autonomie que l’iPhone 12 mini

40€ de remise immédiate sur l’iPhone 13 mini

L’iPhone 13 mini 128 Go est disponible ce vendredi 1er octobre et dans tous les coloris pour 759€ au lieu de 799€ sur la boutique en ligne de RED by SFR, alors profitez-en !

L’iPhone 13 mini 128 GO à 759€ chez RED by SFR