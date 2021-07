La non-binarité sur les papiers d’identité en Argentine, c’est officiel

Sur les passeports et cartes d’identité argentins apparaîtra désormais, en plus des cases masculin et féminin, une case X pour les personnes ne se reconnaissant pas dans la binarité de genre.

Après l’Allemagne, l’Inde ou encore le Népal, l’Argentine permet à son tour de cocher autre chose que « masculin » ou « féminin » sur son état civil. Une avancée sociale portée par le président de centre gauche Alberto Fernandez, après une longue lutte des militants et associations LGBTI+ du pays pour la reconnaissance des personnes non-binaires.

Une option « X » pour recouvrir plusieurs réalités

Le décret argentin, publié mercredi dernier au journal officiel, indique que cette option « X » sur les papiers d’identité sera placée face au champ « sexe », et portera la signification suivante :

« Non binaire, indéterminé, non spécifié, non défini, non informé, auto-perçu, non consigné, ou un autre sens auquel la personne qui ne se sent pas inclue dans le binôme masculin/féminin pourrait s’identifier. »

Un ensemble de réalités diverses, dans une volonté politique assumée de laisser une grande liberté d’identification aux citoyen·nes argentin·es.

« L’État ne devrait pas se soucier du sexe de ses citoyens. » Le président argentin Alberto Fernandez

Lors d’une cérémonie officielle, le chef d’État a remis les trois premiers documents d’identité portant cette option en tenant ces propos :

« L’État ne devrait pas se soucier du sexe de ses citoyens. Il existe d’autres identités que l’homme et la femme et elles doivent être respectées. »

Un pas vers l’égalité des droits salué par la Fédération Argentine LGBT, comme le rapporte le média France TV Info. Une belle première à fêter en Amérique du Sud !

