La honte, ma sœur s’est bourrée la gueule à la fête d’anniversaire de ma fille !

Chère Daronne, ll y a quelques semaines, c’était le deuxième anniversaire de ma fille. Nous avons invité nos familles et nos amis, ainsi que quelques parents de la crèche et nous avions prévu de la bonne bouffe, de la déco et… Du champagne. Ma sœur ainée n’a rien trouvé de mieux à faire que de se bourrer la gueule. Au bout d’une heure, elle était tellement soule qu’elle a commencé à faire des blagues de cul super gênantes aux darons de la crèche. Quand elle est tombée (oui, elle est tombée), j’ai appelé un taxi et je l’ai foutu dehors. Le lendemain, elle m’a juste envoyé un message pour me dire qu’elle avait un peu abusé hier, mais qu’elle espérait qu’on avait passé un bon moment. Je n’ai pas répondu et depuis je n’ai répondu à aucun de ses appels… Je suis furieuse. Je sais qu’elle traverse une rupture pas facile alors qu’elle pensait faire des enfants avec son ex, mais ce n’est pas une raison pour s’afficher comme ça et gâcher l’anniversaire de ma fille. Tu en penses quoi, toi ? J’ai raison de lui faire la tronche ou je devrais passer à autre chose ? Salomé

Mon petit cachet d’Alca Seltzer,

Ah la famille ! Mais franchement, qui nous a flanqué d’une bande d’andouilles pareille ?

Je suis bien d’accord avec toi, ta sœur n’aurait jamais dû se bourrer la gueule à l’anniversaire de ta fille de deux ans. Ou alors en toute discrétion, comme le font tous les parents responsables qui prévoient de l’alcool pour la fête d’anniversaire d’un bébé, conscients que d’ici à quelques années, ils arroseront l’événement au jus de pomme et au Lexomil pendant qu’une tripotée d’enfants détruit joyeusement leur maison.

Ce qui va être le plus dur pour répondre à ce courrier, c’est que je ne sais pas quel rapport ta famille et toi entretenez avec l’alcool. Parce que ce truc a beau faire partie de la société depuis toujours et s’inviter dans la plupart de nos rites culturels occidentaux, bah… On en a tous une vision différente.

Dans certaines familles, on aime bien lever le coude sans que ça pose de problème à personne. Dans d’autres familles, l’alcool cause beaucoup de dégâts et refroidit ceux qui en sont indirectement victimes. Certains n’apprécient pas le goût, d’autres n’ont rien contre, mais ne supportent pas l’ivresse. Il y a ceux qui n’arrivent jamais à s’arrêter à temps, qu’ils aient un problème de boisson au quotidien ou non (coucou !) et puis il y a ces êtres mystérieux qui parviennent à s’arrêter spontanément après un verre ou deux. ALORS QU’IL RESTE DU CHAMPAGNE !!!

Ce champagne n’était certes pas destiné à la cuite du siècle, mais le message n’était peut-être pas suffisamment clair ? Peut-être qu’au contraire, ta frangine a cru à une soirée open bar et orgie (après tout, n’oublions pas que c’est comme ça qu’on fait les enfants et quelle plus belle manière de célébrer l’existence d’une personne que de revivre l’instant même de sa création) ? Plus probable, ta sœur ne s’est simplement pas vue boire et la situation lui a échappé. À moins qu’elle n’en ait juste rien à foutre de ce que tu peux penser. Et comme ce sont les deux options les plus envisageables, ce sont celles qu’on va explorer.

En général, ta sœur se comporte correctement

Petites embrouilles naturelles en plusieurs décennies de fréquentations mises à part, si c’est la première fois que ta sœur te fait un coup pareil, eh bien… Je vais te dire… Ça arrive.

Voilà, tout le monde, mais genre VRAIMENT tout le monde chie dans la colle sévère, et même plusieurs fois dans sa vie. On aimerait bien s’éviter ça hein, mais on ne peut pas toujours.

Déraper, ça arrive, ne pas se voir boire, ça arrive aussi. Et hop, c’est la cuite imprévue avec tout le n’importe quoi que ça implique. C’est gênant pour tout le monde (Même si les invités rentrent chez eux ravis d’avoir cette bonne histoire à raconter pour le restant de leur vie). Évidemment que se bourrer la gueule à l’anniversaire de sa nièce, c’est totalement malvenu et bien glauque.

Ce sont malheureusement des choses qui peuvent arriver à tout le monde, on n’est pas à l’abri d’un moment de vulnérabilité qui nous fait péter les plombs. Et la vie implique parfois un passage d’éponge après une bonne discussion pour remettre les pendules à l’heure et recevoir des excuses sincères. C’était moche, c’était malaisant, mais si l’existence n’était composée que de moments gérables, ça se saurait. Je ne sais pas si ta sœur a des problèmes d’addiction, ou si elle a juste trop bu ce jour-là, mais une fois que vous serez réconciliées, c’est aussi un sujet que vous pourriez aborder. L’alcool à petite dose, c’est rigolo, l’alcool à grosse dose, c’est tragique.

En général, ta sœur se comporte n’importe comment avec toi

Ne me fais pas dire ce que je n’ai pas dit, une rupture, ce n’est pas un pass sanitaire pour faire de la merde. Ta sœur a complètement merdé et ton courroux est justifié. Si dans ma grandeur d’âme, je conseille le pardon face à la première incartade d’une frangine au fond du trou, il y a des limites au n’importe quoi.

Si ta sœur pète régulièrement des fusibles aux moments inopportuns, d’autant plus quand ça concerne ton bonheur à toi, rien ne t’oblige à passer à autre chose. Voilà. Je ne dis pas, ta sœur traverse probablement une mauvaise passe, elle abuse peut-être de certaines substances révélatrices d’un profond mal-être, il n’empêche que ce n’est pas à toi de payer les pots cassés.

Dans le cas où cette beuverie, c’est la goutte de vodka qui fait déborder le verre à shot, je t’autorise à prendre tes distances le temps nécessaire. Même si ce temps est long. Qui sait : un jour, elle pourrait se présenter devant toi avec de vraies excuses et la volonté de réparer ce qui a été cassé entre vous. Ou pas. En attendant, protège-toi. Et change ton enfant de crèche. Ou alors, tu peux simplement prendre les parents de la crèche et tes potes en aparté pour mettre les choses à plat. Eux aussi, ça leur est arrivé de péter un plomb en public, ils comprendront. Et sinon, tant pis pour eux.

Je te laisse, je dois me faire un café, j’ai bu des cocktails hier, je ne suis pas fraîche.

La bisette,

Ta daronne

Crédit photo image de une : Getty Images