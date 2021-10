Hors de question de mettre plus de 10€ dans un forfait ? Voici l’offre qu’il vous faut !

Votre forfait mobile vous coûte un bras ? Pour éviter de finir dans le rouge à la fin du mois, RED by SFR a pensé à vous et propose aujourd’hui une offre spécialement adaptée pour les petits budgets.

Entre les courses, le loyer et tout le reste, la fin du mois peut parfois s’avérer galère. Il est toutefois possible aujourd’hui de faire des économies en minimisant l’impact de votre facture de téléphone grâce à RED by SFR qui propose un forfait 4G sans engagement de 30 Go pour seulement 10€ par mois !

RED by SFR, 30 Go à prix tout doux et sans engagement

Si vous préférez dépenser votre argent dans un bon restaurant plutôt que dans votre forfait de téléphone, c’est tout à fait compréhensible.

RED by SFR vous offre la possibilité de faire des économies avec une offre mobile à seulement 10 euros par mois, laquelle vous permettra de profiter de 30 Go de 4G en très haut débit, avec une possibilité de recharger jusqu’à quatre fois le montant de 1 Go pour 2 euros. Les appels et les SMS sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine.

Le petit plus de ce forfait, c’est qu’il est valable même pendant vos vacances : dans toute l’Union européenne et depuis les DOM (hors Mayotte), les appels et SMS sont aussi illimités et vous avez droit à 6 Go d’internet supplémentaires.

En gros, geeker sur vos jeux préférés, bingewatcher une série sur votre téléphone ou en partage de connexion à prix mini, c’est possible !

L’offre mobile RED by SFR en bref

30 Go en très haut débit pour 10 euros par mois

Appels et SMS illimités depuis l’Union européenne et les DOM

6 Go supplémentaires utilisables à l’étranger

Le forfait mobile RED by SFR 30 Go est à 10 euros par mois

Ce forfait mobile RED by SFR sans engagement 30 GO pour 10 euros par mois est disponible dès aujourd’hui et seulement jusqu’au 18 octobre 2021. Alors ne perdez pas de temps s’il vous intéresse !

Découvrez l’offre mobile 30 Go RED by SFR à 10 euros

Crédit photo : Uriel Mont (Pexels)