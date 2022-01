Faites pousser vos aromates depuis votre cuisine avec ce potager d’intérieur à moins de 80€

Si vous n’avez pas la chance d’avoir un jardin, mais que vous rêvez de verdure, le potager d’intérieur va combler vos envies de nature. Vous pouvez faire pousser vos fleurs ou mini fruits et légumes… même dans un studio.

Oyé, oyé, jardinière en herbe ! Si vous ne disposez ni d’un jardin ni même d’un balcon alors vous cultivez le rêve de faire pousser votre basilic et votre romarin, on a trouvé la solution qui va exaucer vos souhaits. Pour faire entrer un peu de nature au coeur de votre appart, le potager d’intérieur vous permet de planter vos graines et combler vos envies de nature.

Si vous n’avez pas la main verte, pas de panique ! Le jardin d’intérieur est autonome et simple d’utilisation, et vous vous découvrirez, à coup sûr, une passion pour l’horticulture. Même si vous habitez en ville, vous pourrez jardiner 365 jours par an.

Le potager d’intérieur Idoo vous offre un petit coin de nature à la maison sans avoir à sortir la pelle et le râteau et en ce moment il est à moins 41% sur Amazon.

Un intérieur un peu plus green

Plus besoin de passer des heures chez Truffaut pour trouver du terreau ou de réaménager la maison pour trouver l’espace le plus ensoleillé entre 14 et 18 heures pour entretenir vos plantes. Pour une persillade 100% home made sans se prendre le chou, ce potager d’intérieur va faire de vous un petit agriculteur.

Ce potager d’intérieur est composé d’un système de circulation qui fait pousser vos plantes rapidement. Ses lumières LED de 23 watts simulent la lumière du soleil, ce qui vous permet de cultiver vos plantes quel que soit le temps. Vous pouvez donc placer votre potager ou vous souhaitez.

Le jardin d’intérieur Idoo est doté de plusieurs modes pour les fruits, les légumes et les fleurs. Le mode légumes active une lumière bleue et pour les fruits et les fleurs vous proposeront une lumière rouge pendant 16 heures par jour. Ces modes sont autonomes qui s’allument et s’éteignent automatiquement.

Si vous faites partie de ceux qui oublient la séance d’arrosage hebdomadaire, ce potager est doté d’un arrosage automatique qui s’adaptera aux besoins de vos plantes. Évidemment, il faudra penser remplir les orifices de remplissage de temps en temps. La pompe à eau fonctionne pendant une demi-heure et s’arrête ensuite pendant les 30 minutes suivantes. Vous pouvez l’éteindre pour la nuit et se elle remettra en marche 10 heures plus tard.

Le ventilateur est assez silencieux et s’arrête pendant 30 minutes toutes les demi-heures. Petit plus, ce potager vous permet de faire pousser 12 plantes à la fois. Attention, il ne faut pas s’attendre à faire pousser de belles aubergines mais vous aurez le plaisir de trouver mini piments ou fraises des bois dans votre cuisine.

Le potager d’intérieur Idoo en bref

Un mode légume et un mode fruits/fleurs

Un appareil autonome, doté d’un arrosage automatique

Un ventilateur silencieux

Vous pourrez faire 12 plantes à la fois

Le potager d’intérieur Idoo – 41% sur Amazon

Amazon vous offre -41% sur ce jardin d’intérieur Idoo. Il est disponible dès aujourd’hui pour 76,48€ au lieu de 129,99€.

