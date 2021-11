En présence d’une dominatrice professionnelle, le 1er rendez-vous Sex on Air aura lieu ce soir sur la chaîne Twitch de Madmoizelle

Ce mercredi de 22h à minuit, Shakaam reçoit des invitées très spéciales sur la chaîne Twitch de Madmoizelle pour une émission dédiée au BDSM.

C’est sur un plateau aux airs de donjons BDSM que Shakaam recevra une dominatrice nommée Maîtresse Maylis ainsi que la streameuse Nayru pour la première des trois émissions Sex on Air. Un concept d’émission libre créée spécialement avec la plateforme communautaire JOYClub.

Si vous n’en avez jamais entendu parler, sachez que JOYClub est une plateforme communautaire dédiée à la sexualité sous toutes ses formes. C’est à la fois un site de rencontres, un blog et une multiplicité de forums où l’on parle de plaisir et de sexe.

Le service permet même d’observer des personnes en plein ébat — si vous êtes adepte du voyeurisme, c’est l’idéal… C’est donc la plateforme parfaite pour échanger librement à propos de pratiques dont on n’ose piper mot, ou qui s’accomplissent à l’abri des regards, comme le BDSM.

Sex on Air : une émission dédiée au BDSM en présence d’une spécialiste

Aux côtés de Shakaam, vous pourrez découvrir la streameuse Nayru, passionnée de libre antenne, et toujours partante pour découvrir et parler de sexualité en toute liberté et bienveillance. L’un de ses hobbies est d’aborder des thématiques qu’elle juge trop tabous sur Twitch comme la liberté du plaisir, ainsi que la liberté de s’adonner sans honte à des pratiques sexuelles comme le BDSM.

Pour en apprendre plus sur le sujet qui de mieux pour en parler qu’une dominatrice professionnelle ? Mais que fait-elle exactement ? Les soumis qu’elle reçoit en séance l’appellent Maîtresse Maylis.

Ils font appel à son expertise pour différentes raisons : beaucoup veulent lâcher prise en abandonnant entièrement toute forme de résistance, d’autres y trouvent de l’excitation sexuelle, et certains sont convaincus que c’est la seule place qu’ils méritent.

Le BDSM est un univers érotique dans lequel les demandes des hommes (et des femmes) peuvent être multiples et infinies auprès de la dominatrice. Pour en savoir davantage, Maîtresse Maylis est une interlocutrice privilégiée. Elle pourra nous éclairer sur la diversité des désirs et des fantasmes humains.

C’est quoi la suite ?

Cette première édition de Sex on Air, s’inscrit dans un projet de trois émissions libres dédiées aux formes de sexualité non conventionnelles. Un rendez-vous qui aura lieu chaque mercredi sur des thématiques différentes, en présence d’invités hautement qualifiés sur le sujet.

Le deuxième rendez-vous abordera les relations libres ainsi que le libertinage. Quant au troisième et dernier plateau, il sera dédié au slow sex. Tout un programme ! Chacun de ces événements sera bien évidemment animé par la streameuse Shakaam et son franc-parler légendaire.

Si vous voulez en savoir plus sur le BDSM, faire la connaissance de Maîtresse Maylis et Nayru, et découvrir la plateforme communautaire JOYClub, rendez-vous sur la chaîne Twitch de Madmoizelle ce mercredi 17 novembre de 22h à minuit.

