En France, on a davantage recours à l’aide alimentaire, crise sanitaire oblige

Selon un rapport de la DREES et de l’INSEE, le volume de denrées alimentaires distribué a connu une augmentation de 10,6% entre 2019 et 2020.

10,6% d’augmentation en un an. C’est ce qui ressort des tout premiers résultats issue de l’enquête sur les distributions de l’aide alimentaire en France menée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) et l’Institut national de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE).

Le volume des denrées alimentaires distribué par les associations a donc significativement augmenté entre 2019 et 2020. Ces informations ont été recueillies auprès de six organisations : la Croix-Rouge française, les Restos du Cœur, le Secours Catholique, le Secours Populaire français, l’Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires (ANDES) et la Fédération française des banques alimentaires.

Des besoins grandissants et de nouveaux bénéficiaires

Une conséquence du confinement et des décisions prises pour endiguer la pandémie ?

Il ressort en effet que durant cette période, les besoins de celles et ceux qui étaient déjà inscrits à l’aide alimentaire ont augmenté, mais que se sont aussi ajoutés de nouveaux bénéficiaires : « La crise sanitaire semble ainsi avoir engendré une hausse des besoins pour des nouveaux publics comme pour des plus anciens », confirme le communiqué.

Quels sont les publics en difficulté qui se tournent davantagevers l’aide alimentaire ? Les associations consultées citent plusieurs catégories de personnes : les personnes seules, les travailleurs précaires, les familles monoparentales, ainsi que les femmes et les moins de 25 ans.

Les étudiants, un public vulnérable

La situation des étudiants est d’ailleurs explicité dans ces premiers résultats, puisqu’ils sont une population qui a été particulièrement exposée à la perte de revenus depuis le début de la crise sanitaire :

« Les étudiants sont moins fréquemment cités dans l’ensemble, mais cette population est très concentrée en milieu urbain et dans les villes universitaires. Ainsi, si l’on ne prend pas en compte les centres de distribution déclarant ne pas être concernés par ce public, les deux tiers des centres répondants déclarent une augmentation forte ou modérée de la part des étudiants parmi leurs bénéficiaires. »

Pour observer plus préciser l’évolution du recours à l’aide alimentaire, une enquête auprès des bénéficiaires sera menée fin de l’année 2021, afin de « mieux connaître les publics en situation de grande précarité, en particulier les ménages ayant basculé dans l’aide alimentaire du fait de la crise sanitaire ».

À lire aussi : Les étudiantes plus exposées que les étudiants à la précarité, selon l’UNEF

Crédit photo : la campagne On a toujours besoin de nous des Restos du Cœur