Viens nous rencontrer au ELLES FEST, un festival féministe !

Tu es à Paris le dernier week-end de février ? Rejoins-nous au ELLES FEST, un festival féministe gratuit et accessible à toutes et tous !

Prends ta place pour la conférence Vous les hommes. On ne naît pas homme, on le devient ? animée par Mymy

Prends ta place pour le One mad Show spécial animé par Queen Camille

Le dimanche à 12h, c’est Mymy qui prendra le relais avec une conférence d’une heure trente intitulée Vous les hommes. On ne naît pas homme, on le devient ? qui aura des accents de Boys Club .

Pour la première fois, c’est la fabuleuse Queen Camille qui sera la cheffe d’orchestre d’une joyeuse troupe d’artistes féminines. Le plateau commencera à 20h et durera une petite heure.

Du côté de madmoiZelle, nous avons l’honneur d’ouvrir le bal dès le vendredi soir avec un plateau spécial du One mad Show !

Et la cerise sur le gâteau ? C’est complètement gratuit !

Conférences, ateliers participatifs, plateau d’humour (héhé), forum des solutions, musique live… Il y en a pour tous les goûts et tous les publics.

Alors quand Noémie, Clothilde et Emma, les organisatrices du festival féministe ELLES FEST , ont proposé à madmoiZelle de rejoindre leur programmation, nous y sommes allées sans hésiter !

Marie

Marie

Quand Marie ne jongle pas entre les box madmoiZelle, elle t'invite à chanter (faux et fort) aux Grosse Teuf, à te marrer aux One mad show et à t'émerveiller aux CinémadZ.



