Des frites dorées, croustillantes et aériennes ? Cette friteuse sans huile est en promo !

Des frites, des frites, des frites ! Moulinex vient vous aider à réussir vos French Fries à la perfection avec sa friteuse sans huile.

Cuisiner de la friture n’est pas une mince affaire. Faire des beignets ou des fish and chips homemade peut virer au carnage. Trop gras, brûlure à l’huile chaude… Si vous voulez des frites croustillantes sans qu’elles ne baignent dans un océan de matières grasses, il existe une petite astuce qui va devenir inévitable pour réussir votre recettes façon Mc Do.

La friteuse électrique, c’est le truc qui va changer vos churros. Exit la traditionnelle version pleine d’huile : cette version électrique vous offre le kif de la friture sans l’odeur d’huile qui a du mal à quitter la cuisine.

Avec sa machine Easy Fry, Moulinex va vous aider a cuisiner vos petites aiguillettes de poulet croustillant avec zéro ou très peu d’huile. Amazon vous offre -45% sur cette friteuse électrique.

Découvrez la friteuse électrique Easy Fries de Moulinex à 89,99€ au lieu de 164,99€

Une friteuse tout-en-un

Cette friteuse électrique Moulinex vous permet de cuire, frire, griller et rôtir vos aliments. Sa technologie à air pulsé libère de l’air chaud qui vous permet de faire croustiller toutes vos recettes avec peu ou même pas d’huile du tout.

Cette friteuse électrique offre une capacité XL de 4,2 litres pour préparer des recettes nourrissant jusqu’à 6 personnes. Son écran tactile vous permettra de choisir parmi ses 8 programmes de cuisson. Frites, côtelettes, crevettes, gâteaux, pizzas, il y’en a pour tous les goûts et toutes les envies.

Sa température va de 80°C à 200°C pour des fritures plus légères et des préparations croustillante en un rien de temps. C’est une machine compact qui ne prendra pas trop de place dans vos placards.

Si vous avez une urgence de type « dîner de Noël », L’easy Fry va sauver votre réveillon et il est encore possible de faire livrer avant le 24 décembre ! Et pas de vaisselle inutile le 25 au matin, cette friteuse est compatible au lave-vaisselle.

La friteuse électrique Easy Fry par Moulinex en bref

Permet de frire, cuire, rôtir et griller vos aliments

Une capacité de 4,2L pour préparer des recettes jusqu’à 6 personnes

8 programmes de cuisson

Température de 80°C à 200°C

La friteuse électrique Easy Fry Moulinex est à 45% sur Amazon

La friteuse électrique Easy Fry par Moulinex est à -45% sur Amazon. Elle est disponible dès aujourd’hui pour 89,99€ au lieu de 164,99€.

Découvrez la friteuse électrique Easy Fries de Moulinex à 89,99€ au lieu de 164,99€