Le ramadan commence, en plein confinement

Ramadan, confinement et coronavirus Le 24 avril 2020 Ce ramadan 2020, qui commence aujourd’hui, n’est pas comme les autres puisqu’il se déroule en plein confinement lié à la pandémie de coronavirus (Covid-19). Tout l’aspect vivre-ensemble de cette période ainsi que les moments de communion religieuse seront impossibles puisque les mosquées sont fermées, et les rassemblements interdits. Pas d’inquiétude cependant pour l’aspect santé. Je cite L’Internaute : Selon les recommandations de l’OMS, jeûner n’augmente pas les risques de contracter le Covid-19. L’Organisation mondiale de la santé recommande toutefois aux fidèles atteints par le virus (ou l’ayant été) de s’abstenir de faire le ramadan.

C’est le début du ramadan ,la période de jeûne pour les musulmans et musulmanes à travers le monde. Pendant un mois, plus d’un milliard de croyants et croyantes s’abstiendront de manger et de boire du lever au coucher du soleil.

Mais le ramadan, ça n’est pas seulement ça !

D’où vient le ramadan ?

Selon la tradition, le mois de ramadan est le meilleur mois de l’année, puisqu’il célèbre le début de la révélation du Coran au prophète Mahomet.

Pour rendre hommage à cette révélation, les musulmans pratiquent le jeûne et dédient particulièrement le mois du « swam » (le jeûne) à la prière et aux bonnes actions.

Pour illustrer la portée spirituelle du jeûne, voici une explication de l’auteur Hanifa Deen :

« Le ramadan, c’est un engagement privé entre vous et Dieu. C’est un combat contre l’homme intérieur. C’est aussi le moment de faire le point sur vos faiblesses personnelles. […] C’est essentiellement un test annuel de votre foi pendant un mois entier. »

En effet, le ramadan est une question d’engagement personnel, et le mois de jeûne est attendu avec joie par bien des pratiquants et pratiquantes. Il est l’occasion de se purifier le corps, mais aussi l’esprit.

En quelque sorte, le ramadan c’est un « entretien annuel » avec ses convictions. C’est aussi l’occasion de partager le repas du soir avec ses amis, sa famille, ses voisins et voisines.

Traditionnellement, la préparation des repas est un moment de faste et de bonne humeur dans la cuisine ! C’est également le moment de l’année où on « doit » se réconcilier avec ses ennemis, faire table rase des querelles et aider son prochain.

Pourquoi le ramadan ne débute-t-il jamais au même moment de l’année ?

Le mois de ramadan correspond au neuvième mois du calendrier lunaire islamique, qui comporte 11 à 12 jours de moins que le calendrier grégorien, celui de 12 mois de 30 jours.

À cause de cette particularité, le mois de ramadan parcourt les cycles des saisons, et « recule » d’années en années. Un cycle entier est parcouru en environ 35 ans.

Ramadan : la nuit du doute dans l’Islam

Le premier jour de ramadan peut différer selon les pays, car le début est déterminé par l’apparition du premier quartier de la nouvelle lune, lors du « jour de doute ».

Certains pays combinent à l’observation traditionnelle du ciel des mesures astronomiques et télescopiques, c’est pourquoi la date du premier jour de jeûne peut être décalée selon les pays.

Ramadan : la nuit du destin dans l’Islam

C’est la dernière avant la fin du ramadan, durant laquelle beaucoup de musulmans et musulmanes vont prier toute la nuit et célébrer la révélation finale du Coran au prophète Mohamet.

Ensuite vient la fête de la fin du ramadan, l’Aïd-al-Fitr, qui est traditionnellement célébrée pendant 3 jours consécutifs.

« Ramadan moubarak » (bon ramadan) à toutes celles et ceux qui commencent le jeûne !

