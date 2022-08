Dans l’appart de… Camille : « Je n’achète rien que je ne trouve pas doux au toucher »

Entre douceur, voyages et décoration très bien sélectionnée.

Pour celles qui connaissent Madmoizelle depuis un moment, vous souvenez-vous de notre rubrique « Dans l’appart de… » ? Arrêtée en 2017, elle reprend du service dès maintenant.

Pour ce douzième épisode, on va visiter le superbe appartement de Camille !

Dans l’appart de… Camille

Quel est votre prénom et votre âge ?

Je m’appelle Camille, j’ai 31 ans.

Que faites-vous dans la vie ?

Je suis pharmacienne, dans les affaires réglementaires dans l’industrie pharmaceutique.

Quel est le pédigrée de votre appartement ? (localisation, combien de mètres carrés, loyer mensuel ou prix d’achat)

Mon appartement mesure 52 mètres carrés, avec un cagibi sur le palier et une grande cave, au 4ᵉ étage avec ascenseur, il se situe à Paris dans le 11ᵉ arrondissement. Nous l’avons acheté à deux en 2018 pour 500 000 euros.

Vivez-vous seule ?

Nous y vivons à deux avec Thibaut, mon conjoint.

Si vous deviez donner un mot ou une phrase pour décrire votre logement, ça serait quoi ?

Hygge ! C’est un mot scandinave qui désigne une atmosphère intime et chaleureuse dans laquelle on se sent bien.

Si vous deviez faire passer un entretien d’embauche à votre appart, quels seraient ses points positifs et négatifs ?

Points positifs : il est lumineux et traversant, il garde la fraicheur en été. La cheminée et le joli parquet à la tonalité chaude lui confèrent beaucoup de charme.

Il possède une fenêtre dans chaque pièce, même la cuisine située au centre possède un petit hublot rond pour apercevoir l’extérieur ! La chambre donne sur un jardin et un superbe érable ; c’est si calme qu’on entend les oiseaux gazouiller : un vrai bonheur pour nous qui dormons la fenêtre ouverte été comme hiver ! L’accès au grand local vélo sécurisé est aussi un vrai plus, quant au quartier, il est particulièrement agréable !

Points négatifs : Il lui manque un petit balcon pour en faire le paradis sur terre ! Contrairement à la chambre, le salon et le bureau donnent sur la rue qui peut être assez bruyante, car étroite.

Est-ce que vous pouvez nous présenter un (ou plusieurs) objet(s) qu’on ne peut trouver que chez vous ? Un objet chiné, fabriqué, hérité…

J’adore la déco et nous ramenons beaucoup de souvenirs de nos voyages, on peut donc trouver tout un ensemble d’objets hétéroclites qui viennent de partout dans le monde.

Je suis particulièrement attachée à la vertèbre de bison que nous avons trouvé dans une rivière à Yellowstone aux États-Unis et que nous avons réussi à ramener en France sans encombre ! Je l’ai mise sous cloche pour un effet plus théâtral.

Thibaut peint et dessine très bien, ses œuvres sont donc présentes un peu partout dans l’appartement.

J’aime également rapporter des graines de nos voyages pour tenter de les acclimater (avec plus ou moins de succès…) à Paris, j’ai ainsi quelques spécimens, qui viennent du Sri Lanka, de la Réunion, du Pérou ou encore du Sénégal. Il y a des plantes un peu partout, qui proviennent soit de mes expérimentations, soit de boutures qui m’ont été transmises et que je donne également à mon tour : certaines plantes sont quasi immortelles !

Est-ce que vous avez une idée déco, pas trop chère ou carrément DIY dont vous êtes trop fière et que vous voulez partager ?

J’ai réalisé il y a quelques années un tableau à l’aide de rubans de scotch et de couleurs vives, j’en suis plutôt fière ! Je ne m’en lasse pas et c’est réellement simple à réaliser.

Autre astuce qui ne demande aucune compétence : bien que la cheminée soit fonctionnelle, nous n’osons pas vraiment l’utiliser de peur de tout recouvrir de cendre, je place donc plusieurs grandes bougies dans celle-ci : effet garanti !

Thibaut et son père ont également intégralement réalisé la bibliothèque de la chambre : conception des plans, choix du bois, découpe des planches et assemblage sur mesure : l’endroit étant particulièrement biscornu (aucun angle droit !), un meuble acheté n’aurait jamais pu rentrer, le rendu est top !

Est-ce que vous avez eu un gros craquage de portefeuille pour quelque chose dans votre logement ?

Une jolie statuette en bois du Taureau Nandi (monture de Shiva dans la cosmogonie hindoue), datant du XIXᵉ siècle, achetée au Louvre des antiquaires et offerte par mon cher et tendre pour mon anniversaire. Le bois est incroyablement patiné par le temps, la statuette, plutôt rustique, faisait office de jouet pour enfant, on peut encore voir les traces d’anciennes petites roues. On peut presque lire l’histoire de l’objet en passant la main dessus et je trouve ça très émouvant.

Quelles sont vos petites manies en matière de déco ?

Tout ce qui est doux ! j’ai une addiction pour les matières douces et chaudes : laine, cachemire, mérinos… J’ai donc un nombre de plaids incalculable (la plupart ramenés de voyage).

Comme pour les vêtements, je n’achète rien que je ne trouve pas « doux » au toucher.

Quel est l’endroit où vous vous sentez le mieux chez vous ?

Dans le canapé bleu du salon (que nous surnommons le bateau tellement il est devenu informe) : idéal pour faire la sieste, lire, regarder un film ou tout simplement se blottir dedans. Un jour, il faudra bien en changer, j’appréhende ce moment, je serai très exigeante dans la sélection de son remplaçant !

Quelle est la musique qui tourne le plus souvent en boucle chez vous ?

Ça dépend de l’humeur du jour, en ce moment, j’aime beaucoup Mogli et Jack Johnson, mais en général, on écoute un peu de tout.

Est-ce que vous avez des projets travaux ou déco ?

Nous n’avons pas refait la cuisine en emménageant, c’est un chantier qu’il faudrait lancer, car elle n’est pas des plus pratiques et pas forcément dans nos gouts.

Pendant combien de temps vous voyez-vous habiter votre logement ?

Je m’y sens si bien que je n’envisage pas d’en changer pour l’instant. Le quartier est également un vrai coup de cœur, je ne m’en lasse pas !

Merci à Camille pour cette jolie visite !

