Comment fêter (dignement) la Saint Valentin avec ses enfants dans les pattes ?

Si vous souhaitez fêter la Saint Valentin mais que vos gosses sont avec vous, voici des trucs et astuces pour y parvenir.

Quand cet article sera publié, il y en aura forcément un ou une pour commenter : « Nous, on ne fête pas la Saint-Valentin, c’est commercial, l’amour, c’est tous les jours, pas besoin d’une occasion gnagnagna ».

Je pensais probablement pareil avant, dans une autre vie, c’était bien ou pas ? Je ne me souviens plus. Aujourd’hui je suis contente que cette fête commerciale existe et porte à ma place la charge sentimentale de mon couple en me rappelant à coups de spams, de pubs sponsorisées et de bannières florales que le 14 février, il va falloir saupoudrer notre couple parental de paillettes romantiques.

Oui, mais … Comment fêter la Saint Valentin quand on a des enfants ?

Challenge numéro 1 : Décider d’une date

Je sais, je sais, techniquement la Saint-Valentin tombe le 14 février, c’est même tout le principe du bordel. Sauf que, qu’est ce qui tombe AUSSI le 14 février ? Le pic des épidémies hivernales infantiles, la Saint-Valentin d’à peu près tous les gens susceptibles de garder mes enfants pendant que je vais vivre le grand amour dans une pizzeria quelconque, l’inflation des tarifs de baby-sitting, la poussée dentaire de mon petit dernier et le Covid de ma grande.

© Unsplash/René Ranisch)

Au début, je pense à célébrer la Saint-Valentin le 27 juin qui vient. C’est la première date de libre dans l’agenda des grands-parents surbookés et l’épidémie des gastros sera enfin terminée (AHAHAH si seulement).

Mais regardons les choses en face : certaines personnes que je ne citerai pas vont forcément faire une réaction allergique géante et/ou avaler une perruque Playmobil pile trois minutes avant que leurs parents ne quittent la baraque. Je pense donc rester traditionnelle et réserver mon 14 février mais 2039. D’ici là, mon dernier-né aura 18 ans, et le machin du Covid sera peut-être terminé.

Challenge numéro 2 : Organiser quelque chose

Dans le respect de mes valeurs anticonsuméristes, mais aussi de notre compte en banque, nous décidons de célébrer la Saint-Valentin à la maison autour d’un bon petit dîner que nous partagerons à deux, yeux dans les yeux. Pardon à trois, puisque ma fille censée dormir depuis une heure débarque dans le séjour et avise nos huîtres au gingembre d’un air gourmand. C’est quoi ça ? Je peux goûter ? Cette question est purement rhétorique et l’enfant s’est déjà fourré le fruit de mer dans le bec. Avant de le recracher sur la table en hurlant « BBBEEEEEEERRRRRKKKKK ».

Évidemment, ses cris de putois outré face à l’immonde mixture que nous l’avons forcée à avaler (son arc narratif diffère légèrement du nôtre) réveillent son frère. La bonne nouvelle, c’est qu’il se repaît joyeusement de la bouchée pré-mâchée laissée à l’abandon sur un coin de table et glousse de joie, avec l’air très réveillé de quelqu’un prêt à faire la fête toute la nuit.

Si vous vous demandez encore qui sont les pigeons qui s’entassent dans des restaurants hors de prix, vous avez la réponse : ce sont des parents qui ont fugué. Laissez-nous s’il vous plaît.

Challenge numéro 3 : Trouver le cadeau qui va bien

Acheter un cadeau avant, c’était déjà la galère, mais alors depuis que le Covid est passé par là et que Jeff Bezos se balade en fusée alors qu’on va tous crever du réchauffement climatique, c’est encore plus compliqué. Non seulement mes enfants ne vont plus jamais à la crèche ou à l’école, ce qui limite quelque peu le temps que je pourrais consacrer à une virée shopping, mais je suis en plus persuadée que si je commande en ligne, les ours polaires vont mourir à cause de moi.

Reine de l’impro, je me rends quand même au supermarché d’en face pour acheter des bonbons en forme de cœur et une petite carte. Je réitère l’opération deux fois. La première fois, ma fille n’a pas compris que les bonbons n’étaient pas pour elle et les a boulottés. La deuxième fois, c’est parce que mon fils a mangé la carte.

Miam ! (© Unsplash/eniko kis)

Les gens qui organisent la Saint Valentin devraient repenser leur identité visuelle, par exemple en remplaçant le rouge par le vert et les cœurs par des brocolis. Ça dissuaderait mes bambins de systématiquement lécher ce que j’ai choppé in extremis pour faire plaisir à leur père. Qui ne mange pas de bonbons. Mais moi si, donc ça ne sera pas perdu.

Challenge numéro 4 : Faire naître la romance

Je ne peux pas dire que le romantisme soit le mot qui caractérise le mieux notre couple. Par exemple, la première phrase que j’ai dite à mon mari ce matin traitait d’une forte odeur caractéristique qui se dégageait de la couche de notre fils.

La Saint Valentin me donne l’occasion inespérée de faire un effort. Je vais par exemple commencer par troquer mon pyjama pour un jean et un T-shirt. Je voulais aussi me maquiller, mais j’ai été interrompue par une tentative de meurtre impliquant un enfant de un an tapant sa sœur à coups de Barbie.

Mon mari se pointe, il s’est fait beau et a réussi à se raser une grosse moitié de moustache. Je suis conquise. Coquine, je m’approche et lui murmure à l’oreille « Je ne porte pas de culotte, tu sais… » Il sait déjà. Le retard accumulé dans nos machines à laver et le fait que je traîne en pyjama la plupart du temps, rendent l’absence de sous-vêtement extrêmement habituelle chez moi.

Bon public, il glousse quand même, feignant d’ignorer que nous allons nous écrouler au deuxième verre de vin et rentrer ronfler sans passer par la case câlins de rigueur. Et tant mieux puisque pourquoi s’imposer du sexe planifié quand on peut dormir à la place ?

La célébration de notre amour est certes moins spontanée ou romantique depuis que nous sommes parents. Mais quand je vois que malgré les épreuves, les enfants, la vie, l’envie d’être ensemble est toujours là, je me dis que le romantisme c’est ça : continuer de se kiffer même en jogging face à des montagnes de linge sale.

Et vous ? Comment célébrez-vous la Saint Valentin ?

Image en une : © Pexels/Andrea Piacquadio