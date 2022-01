Combattez le blues de la rentrée avec ces trois livres aussi romantiques que positifs

Pour la rentrée, Kobo Original propose plusieurs créations littéraires aussi légères que romantiques. Voici trois lectures feel-good qui vous feront oublier la froideur de ce début d’année.

Les fêtes sont finies, il est temps de réattaquer ! À chaque mois de janvier ses bonnes résolutions. L’horizon de la nouvelle année est souvent synonyme de résolutions — plus ou moins tenues au fil des mois — mais surtout le reflet d’une envie de prendre davantage soin de sa petite personne.

Certains et certaines se sont juré de mieux manger, d’arrêter de fumer ou encore de faire plus d’exercice tandis que d’autres sont bien décidées à s’accorder des moments rien qu’à elles.

Parfois, il peut paraître difficile de trouver du temps pour soi — d’autant plus lorsque les paillettes du Nouvel an ont disparu et que le blues du mois de janvier s’installe. Fort heureusement, on peut compter sur Kobo Original pour s’évader !

Les éditions proposent en effet une large gamme de créations littéraires allant des romances inédites aux cosy mysteries en passant par les romans pleins de bonne humeur. À ce propos, la librairie Rakuten Kobo mise tout sur sa marque de liseuses Kobo pour nous permettre d’attaquer la nouvelle année en douceur.

Dans cette optique, Madmoizelle a sélectionné pour les plus avides lecteurs et lectrices, désireuses de profiter de l’instant présent, trois lectures feel-good à dévorer afin de combattre la morosité de janvier !

L’Espion d’à côté de Nana Malone

Sorte de Mr & Mrs Smith version littéraire, ce roman raconte l’histoire de Lyra, qui après avoir subi une rupture amoureuse houleuse, décide de s’inscrire sur un site de rencontre. Néanmoins, difficile pour cette espionne d’élite d’avouer à son prétendant son métier, d’autant plus lorsque l’homme en face d’elle cache également la vérité sur sa profession…

Marcus n’est en effet pas un concepteur de jeux vidéo mais un agent secret qui a pour mission, à l’instar de Lyra, de traquer un dangereux agent double. Ceci les poussera à mentir, malgré leur complicité naissante ainsi que leur désir mutuel d’avouer la vérité. Une affaire délicate qui promet de la passion mais aussi de nombreux rebondissements !

L’Espion d’à côté saura sans aucun doute offrir de l’action et plaire aux plus férus d’aventure. Néanmoins, les adeptes de roman d’amour devraient également être séduits par l’unicité de cette histoire aussi passionnée que rocambolesque. En somme, le livre idéal pour plonger au cœur de péripéties palpitantes, charmantes et dynamiques, dans laquelle les apparences sont (souvent) trompeuses.

Bons Baisers de Londres de Iris Visser

La nouvelle année ne commence décidément pas bien pour Hannah ! Elle surprend son compagnon avec une autre femme le 31 décembre… Puis la voilà contrainte de partir en voyage d’affaires, à Londres, avec son terrible patron, durant deux semaines, afin de restructurer une succursale étrangère avec l’aide d’une agence marketing.

Les lumières de Noël et du Jour de l’An ont laissé place aux décorations et à l’effervescence de la Saint-Valentin qui approche. L’occasion pour le boss d’Hannah de dévoiler, dans ce contexte romantique, un aspect plus doux de sa personnalité alors que la femme de l’agence de marketing lui semble très familière.

Bons Baisers de Londres promet de vous embarquer outre-Manche pour une aventure inédite dans laquelle notre héroïne ne devrait pas être en manque de surprises ! Ce voyage sera en effet l’occasion pour Hannah de balayer ses préjugés sur les personnes qui l’entourent.

Un parcours initiatique passionnant qui devrait faire de Bons Baisers de Londres le roman feel-good parfait pour contrer le blues de la rentrée et aider à se préparer doucement aux festivités du 14 février.

Service après-mort d’Angélique Kateb

Quoi de mieux après une année difficile que de poser ses valises à Arles, durant l’été ? C’est ce que propose le roman d’Angélique Kateb, intitulé Service Après-Mort. Dans celui-ci, on suit Lila, une trentenaire passionnée de photographie qui multiplie les galères jusqu’au jour où le décès de son grand-père la force à revenir dans son Sud natal. Les retrouvailles avec sa famille devraient d’ailleurs être mouvementées, car chez les Naimi on s’ennuie rarement !

Le retour de Lila devrait également être l’occasion pour elle de faire face au don surnaturel qu’elle entretient avec la mort. Si elle a tout fait pour l’oublier, cette capacité pourrait l’aider à comprendre davantage sa famille et à trouver sa voie… Ajoutez enfin à cela un amour d’été naissant, et la période estivale promet d’être chargée en émotions pour notre héroïne.

Service après-mort mélange plusieurs styles. Entre humour, romance et surnaturel, l’œuvre d’Angélique Kateb ne se cantonne pas à un genre mais offre à ses lecteurs et lectrices une aventure solaire, romantique et mystérieuse. Porté par des personnages féminins forts, le livre sera l’occasion de s’évader, en partant pour le sud ! Quant à notre héroïne, ce voyage devrait l’aider à comprendre davantage son passé et à trouver sa destinée.

Le catalogue original de Rakuten Kobo vous propose des idées de lecture pour toute la vie et plus encore

Grâce à cette sélection de romans feel-good, vous êtes désormais armés pour affronter le blues de janvier et vous accorder un moment rien qu’à vous !

Si jamais vous voulez élargir vos horizons, sachez que l’offre Kobo Original de Rakuten Kobo propose de tout : des romans d’espionnage, au parcours initiatique en passant par des aventures surnaturelles, tout le monde pourra trouver le roman qui lui correspond.

Que ce soit pour les plus désireux de combattre la déprime de la rentrée ou tout simplement pour celles et ceux qui sont en manque d’idées littéraires, vous savez maintenant vers quoi vous tourner !

Crédit : Pexels, Leah Kelley