Chère Daronne, mes parents jugent l’éducation de mon fils et je te jure je vais finir par les démarrer

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question de la semaine

« Chère Daronne, Nous sommes en vacances chez mes parents avec mon fils de cinq ans, et, même si ça ne fait que quatre jours, je n’en peux déjà plus. Dès que je dois un peu hausser le ton avec mon fils, ils s’interposent immédiatement et sapent mon autorité devant lui à coup de “mais non, laisse-le faire ci ou ça” ou “ne sois pas si sévère, il est petit” alors que je lui demandais tout simplement d’arrêter de balancer de la bouffe à table comme un être humain normal. Je n’en peux plus d’eux, on dirait qu’ils veulent élever mon fils à ma place et me font passer pour une mère horrible, le tout sous les yeux de mon gamin qui évidemment en profite pour faire tout un tas de conneries. Aide-moi chère Daronne, comment faire pour leur rappeler qu’ils sont MES parents à moi, et pas ceux de mon fils ? Comment leur faire comprendre que je sais comment élever mon gosse sans qu’ils se mêlent de tout ? Merci et la bisette, Clarisse »

La réponse de la Daronne

Ma petite crêpe au fromage,

Les grands-parents sont bien trop souvent sous-estimés en termes de cassecouillitude, parce qu’ils peuvent cacher vachement bien leur jeu en étant des papys et mamies tout mignons qui font des gâteaux et achètent des cadeaux. Certes je suis à donf dans les clichés, mais t’auras compris l’idée : ils sont fourbes.

Alors qu’en vrai, les grands-parents, qu’est-ce qu’ils sont avant tout ? Je te le donne en mille : des parents ! Et c’est bien le problème.

Quoi qu’il arrive, avant d’être les ancêtres de ta progéniture, ils ont été, et seront toujours, TES parents à toi, ceux qui t’ont élevée, torchée, nourrie, et tutti quanti. Quoi qu’il se passe, quoi que tu deviennes, ils auront toujours, quelque part, ce rôle, ce passif avec toi.

Mais là où ça devient relou, c’est quand ils ne sont pas capables de comprendre que toi aussi, tu es aujourd’hui passé de l’autre côté de la barrière en enfantant à ton tour. Parfois, pour eux, voir la limite entre leur fille et la mère de leur petit-fils peut s’avérer difficile ; c’est probablement pour cela qu’ils se permettent de prendre le dessus sur ce que tu dis ou fais.

C’est sûrement la raison qui explique leur comportement. Ça et le fait qu’il y a quand même de grandes chances qu’ils soient des boomers croyant savoir tout mieux que tout le monde, ce qui est un tantinet agaçant — mais là on parle d’un problème qui concerne tout de même toute une génération, c’est un peu plus chaud à traiter.

Malheureusement, je n’ai pas moult conseils à te filer, mais tu peux déjà :

Avoir une bonne grosse conversation avec eux, en tête-à-tête et une fois que le gosse est couché, pour leur expliquer que ce n’est pas parce qu’ils ont changé tes couches il y a 30 ans qu’ils peuvent tout se permettre aujourd’hui . Explique-leur que tu es une adulte, que tu sais ce que tu fais avec ton môme, et que si tu as besoin de conseils ou d’aide, tu leur demanderas directement ! N’hésite pas à insister sur le fait que leur comportement face à ton fils nuit à l’éducation que tu lui donnes.

. Explique-leur que tu es une adulte, que tu sais ce que tu fais avec ton môme, et que si tu as besoin de conseils ou d’aide, tu leur demanderas directement ! N’hésite pas à insister sur le fait que leur comportement face à ton fils nuit à l’éducation que tu lui donnes. Ils veulent te considérer comme une enfant qui ne sait pas y faire ? Comporte-toi comme telle, ça leur fera les pieds. Exige qu’on te donne à manger, fais trois siestes par jours, pleure quand on te refuse quelque chose, mate des dessins animés all day long et fous les pieds sous la table sans aider personne à la mettre. Est-ce que ça leur manque vraiment d’avoir une enfant à la maison ? Je ne crois pas, non.

Je ne crois pas, non. Ils veulent gérer l’éducation de ton môme ? Fort bien, laisse-les faire le temps de ces vacances , et profites-en pour te mater l’intégrale de Downton Abbey pendant qu’ils jouent au papa et à la maman, mais avec trente années de plus. Ça m’étonnerait qu’ils tiennent le rythme bien longtemps, tiens.

, et profites-en pour te mater l’intégrale de Downton Abbey pendant qu’ils jouent au papa et à la maman, mais avec trente années de plus. Ça m’étonnerait qu’ils tiennent le rythme bien longtemps, tiens. Arrête de réprimander ton môme pendant que tu es chez eux, et laisse-le faire ce qu’il veut. Une fois qu’il aura étalé son caca sur les murs de la salle de bain tout juste repeinte, on verra bien s’ils te trouvent toujours « si sévère ».

Bon courage ma petite fougasse aux olives, et souviens-toi qu’heureusement, les vacances, ça ne dure jamais éternellement.

Je ne t’embrasse pas, j’ai du caca sur les murs à nettoyer,

Ta Daronne

