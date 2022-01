Cet aspirateur Rowenta ne laissera aucune chance aux moutons de poussières et il est à moins de 200€

L’aspirateur balai sans fil va changer vos sessions ménages du dimanche aprem. Si vous êtes lassée de vous casser le dos pendant votre chasse à la poussière le Rowenta Air Force Flex est en solde !

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? C’est un peu la question que l’on peut se poser quand on est propriétaire d’un aspirateur traîneau. Transporter une grosse machine qui pèse une tonne d’un bout à l’autre de la maison, c’est une galère dont on pourrait se passer.

Se baisser pour nettoyer tous les moutons de poussière cachés derrière le canapé, transpirer pour atteindre les miettes en dessous du lit, c’est un vrai sport et on n’en peut plus ! Les sessions ménages ne sont pas ce qu’il y’a de plus fun, ça c’est certain, mais l’aspirateur balai va vous faciliter un peu la tâche.

C’est léger, c’est maniable, ça ne prend pas trop de place : l’aspi balai a des chances de vous séduire. Rowenta propose un aspirateur balai sans fil qui vous offre un nettoyage sans effort et il est à -42 % sur Cdiscount.

Exit l’aspi qui encombre vos placards : cet aspirateur Rowenta AIR FORCE FLEX est 199,99€ au lieu de 349,99€ sur Cdiscount

La chasse aux miettes est ouverte

Même si l’idée de vous séparer de l’aspirateur qui vous accompagne depuis votre premier studio vous brise le coeur, il faut parfois tourner la page pour des jours meilleurs. Le Rowenta Air Force Flex sera sans aucun doute le remplaçant qu’il vous faut.

Le gros avantage de cet aspirateur demeure sa maniabilité. Il ne prend pas de place, il marche sans fil et son tube flexible vous permet de traquer la poussière facilement sous les meubles les plus bas. Il est doté d’une puissance de 1000 Watts associée à une autonomie de 35 minutes sans interruption pour un ménage efficace.

Le Air force Flex vous offre des sessions ménages plus confortables grâce à sa technologie sans sac mais surtout parce qu’il ne fait pas de bruit. Petit plus, il vous permet de nettoyer toutes les surfaces du sol au plafond, du carrelage au parquet grâce à ses brossettes intégrées.

Le petit bémol qu’il semble important de préciser : il demande trois heures de recharge complète pour profiter de sa demi-heure d’autonomie.

L’aspirateur balais Rowenta Air Force Flex 560

Aspirateur sans fil et un tube flexible pour attraper la poussière plus facilement sous les meubles

Puissance de 1000 watts

Autonomie de 35 minutes

Aspirateur sans sac et silencieux

L’aspirateur Air Force Flex 560 de Rowenta est à – 42% sur Cdiscount

Cdiscount vous offre -42% sur cet aspirateur Rowenta. Le Air Force Flex 560 est disponible dès aujourd’hui pour 199,99€ au lieu de 349,99€.

Exit l’aspi qui encombre vos placards : cet aspirateur Rowenta AIR FORCE FLEX est 199,99€ au lieu de 349,99€ sur Cdiscount