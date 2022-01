Ce presse-agrumes va vous aider à faire le plein de vitamines est il à moins de 25€

Si vous êtes plus jus de fruits que café au saut du lit, le presse-agrumes électrique va devenir un indispensable de votre cuisine. Une orange pressée tous les matins au petit déj, what else ?

Au réveil, il y’a deux types d’individus. Tout d’abord ceux qui se disent « du matin ». Ces gens-là ont la bonne humeur qui coulent dans les veines : à peine sortis du lit, ils ont envie de chanter ou de parler très fort (non, je ne parle pas DU TOUT de mon ancienne colocataire). Puis il y a les autres, ceux qui ont du mal à sauter du lit et à qui il faut éviter de parler avant le petit déjeuner.

À ceux-là, le presse-agrumes va donner une raison de plus de quitter votre lit. Un jus de fruits homemade, c’est le coup de fouet idéal pour attaquer la journée. Le presse-agrumes électrique va ravir tous les goûts… et même les plus amers. Que vous soyez plutôt jus de pamplemousse (je ne parle toujours pas de mon ancienne coloc) ou orange pressée, ce petit appareil va réaliser vos boissons en un tournemain.

Boulanger vous propose de réaliser vos propres jus de fruits et vous offrir une cure de vitamines grâce au presse-agrumes électrique Essentielb EPA 3. Pendant les soldes, il est à -37%.

Un zeste de vitamine au petit déj

En plus de vous offrir un regain d’énergie, les agrumes vont aussi booster votre système immunitaire grâce à la vitamine C, un vrai plus pendant l’hiver. Et, orange sur le gâteau, ce presse-agrumes peut aussi vous aider à consommer plus de fruits.

Ce presse-agrumes est électrique, doté d’une puissance de 85 Watts. Il est équipé de deux cônes : l’un pour les petits agrumes et l’autre pour les plus gros. Ces cônes se changent très facilement.

Très simple d’utilisation, il vous permet de presser vos agrumes sans effort : il suffit de couper le fruit en deux, de le placer sur le cône et de presser, la machine fait le reste. Vous n’aurez plus à finir avec des courbatures dans le bras pour un verre de jus d’orange.

Ce presse-agrumes est aussi doté d’un bec verseur pour que votre jus tombe directement dans votre verre. Il est aussi équipé d’un système stop-gouttes pour éviter que des résidus s’écoulent après que vous vous soyez servie.

L’Essentielb est livré avec un couvercle anti-poussière pour le protéger lorsqu’il est rangé dans vos placards. Petit plus, il est lavable au lave-vaisselle.

Le presse-agrumes Essentielb EPA 3 en bref

Une puissance de 85 Watts

Deux cônes qui s’adaptent à la taille des agrumes, interchangeables facilement

Doté d’un bec verseur, d’un système anti-gouttes et d’un couvercle anti-poussière.

Lavable au lave-vaisselle

Boulanger vous offre -37% sur ce presse-agrumes Essentielb. Il est disponible dès aujourd’hui pour 24,99€ au lieu de 39,99€.

Crédit photo : Pexels / Vlada Karpovich