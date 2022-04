Ce diffuseur d’huiles essentielles en promo vient soulager votre nez bouché

Si vous cherchez à assainir et parfumer votre intérieur en un clin d’oeil, le diffuseur d’huiles essentielles est sans aucun doute la solution. Et celui-ci est un bon plan !

L’arrivée du printemps rime avec le retour des pintes en terrasses et des siestes au soleil mais aussi et surtout (à mon grand désespoir) avec celui de l’allergie au pollen. Comme beaucoup d’entre nous, je souffre des yeux qui grattent et du nez qui coule dès le mois d’avril.

Je ne vous apprends rien quand je vous dis que mes journées dans des parcs se traduisent par du mascara jusqu’au nombril. J’adore le printemps, mais le pollen je m’en passerais bien… Alors pour éviter de finir en sanglot toutes les cinq minutes, j’ai dû trouver quelques petites astuces.

En plus des antihistaminiques et du port des lunettes de soleil (même à l’ombre), j’ai découvert que les huiles essentielles pouvaient être une bonne solution.

Mon allergie au pollen me fait penser à mon ex. Dehors ou la maison, c’est un véritable pot de colle, on est jamais tranquille ! Pour s’en débarrasser (de l’allergie, pas votre ex), le diffuseur d’huiles essentielles est bon allié. Par exemple, en plus d’embaumer votre intérieur, le romarin et l’eucalyptus ont des propriétés décongestionnantes qui viennent vous apaiser.

Bien évidemment il est important de noter que les huiles essentielles ne sont pas un traitement de fond, seulement une solution pour vous soulager sur le moment. La meilleure solution reste de consulter un ou une allergologue.

En ce moment, La Redoute vous offre une réduction de -20% sur ce diffuseur d’huiles essentielles à brume MAHE. Il est au prix de 36€ au lieu de 44,99€.

Un diffuseur de good vibes

En plus de vous offrir de quoi soulager votre nez bouché, le diffuseur vous permet aussi d’offrir à votre petit cocon l’ambiance et l’odeur que vous souhaitez. Si vous vous demandiez comment redonner un petit coup d’éclat et de fraîcheur à votre intérieur, pourquoi ne pas craquer pour ce diffuseur ?

Ce diffuseur d’huiles essentielles MAHE apporte une touche de sérénité à votre intérieur grâce à sa brume et sa lumière blanche à teinte variable.

Il est doté d’un grand réservoir (environ 900mL) pour que vous puissiez profiter de vos huiles essentielles pendant des heures et s’arrêtera automatiquement lorsque le niveau d’eau sera trop faible. Il suffit de le brancher et le tour est joué.

Il est conçu en verre trempé. Son design offre à votre déco une ambiance relaxante. C’est un appareil compact et assez léger qui trouvera facilement sa place à la maison.

Le diffuseur d’huiles essentielles MAHE en bref

Grand réservoir (900mL)

Arrêt automatique lorsque le niveau d’eau est trop faible

Il est compact et léger

La Redoute vous offre une réduction de 20% sur ce diffuseur d’huiles essentielles à brume MAHE. Il est disponible dès aujourd’hui pour 36€ au lieu de 44,99€ .

Crédit photo : doTERRA International / Pexels