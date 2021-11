Bloquer les transferts d’argent vers l’étranger ? La proposition d’Arnaud Montebourg est aussi consternante que raciste

Rien ne va plus dans le clan du candidat Arnaud Montebourg après ses propos sur le blocage des transferts d’argent privé vers les pays qui refusent d’accueillir leurs ressortissants expulsés. Pourquoi cette proposition qui pourrait lui coûter sa place dans la campagne choque-t-elle à ce point ?

Ce n’est pas une proposition formulée par Eric Zemmour ou par Marine Le Pen. Pourtant, elle semble sortir tout droit de leur programme :

« Il y a 11 milliards de transferts d’argent qui passent par Western Union sur l’ensemble des pays d’origine, eh bien, nous bloquons tous les transferts aussi longtemps qu’on n’a pas un accueil de coopération. »

Ces mots, ce sont ceux du candidat à la présidentielle de 2022 Arnaud Montebourg lors de l’émission Le Grand Jury diffusée sur RTL, Le Figaro et LCI ce dimanche 7 novembre — et ils ont provoqué la consternation la plus totale dans toute la gauche.

Celui qui dépasse à peine les 2% d’intentions de vote aura beau clamer qu’il s’est « mal exprimé », dire qu’il visait les États et non les familles, l’ancien ministre sous François Hollande et incarnation d’une gauche qui tend vers le souverainisme semble bien avoir sabordé tout seul son début de campagne.

Une proposition aux relents racistes

Affirmer que l’on va empêcher des milliers de personnes d’envoyer de l’argent à leurs proches au prétexte d’une politique pour expulser les personnes migrantes ? La proposition choque à plus d’un titre.

Comme l’explique un autre candidat à la présidentielle, le syndicaliste Anasse Kazib, Arnaud Montebourg charrie un fond de racisme nauséabond en visant clairement certaines populations.

Invité de la Contre Matinale du Média TV, il a dénoncé la dimension profondément raciste d’une telle idée :

« Il parle pas des États-Unis, on ne parle pas du transfert d’argent du gars qui va envoyer de l’argent au Kansas ou à San Francisco pour sa cousine ou son fils étudiant. C’est pas de ça dont il parle. Il parle de nous, les noirs et les arabes, c’est de ça qu’il parle […] Leur politique vise à voir comment on fait la misère aux noirs et aux arabes dans ce pays, et même dans leur pays d’origine. »

La proposition défendue par Arnaud Montebourg aurait des effets graves si elle était appliquée : elle priverait bien des familles pauvres d’une aide financière indispensable de la part de leurs proches travaillant en France.

C’est notamment la journaliste et autrice Nassira El Moaddem qui résume le mieux pourquoi cette interdiction est absurde, dangereuse et serait une honte de la part de la France :

Je rajouterais que ce n'est pas de la compassion mais un droit à la dignité et au respect de son travail. Les transferts d'argent sont des revenus durement arrachés dans des boulots souvent précaires qu'on qualifiait il y a encore quelques mois d'essentiels. https://t.co/CtGzyOeyI9 — Nassira El Moaddem (@NassiraELM) November 8, 2021

Une idée qu’on voyait déjà… chez Trump

D’autant qu’elle a un air de déjà-vu, cette idée.

En avril 2016, un certain Donald Trump avait lui aussi utilisé cet argument dans sa campagne pour accéder à la Maison Blanche, avec l’effroyable succès que l’on connaît.

Plus précisément, l’homme d’affaires candidat des Républicains avait proposé de forcer le Mexique à financer la construction du mur à la frontière avec les États-Unis, en menaçant d’empêcher les immigrés mexicains d’envoyer de l’argent à leur famille.

Oui, ça ressemble beaucoup à ce que dit désormais Arnaud Montebourg.

Lâché par le collectif Les Jeunes pour Montebourg, critiqué par ses proches, le candidat fait les frais de sa sortie de route, au point que des maires retirent même leurs parrainages, selon BFM. Comme quoi, le racisme et les amalgames ne font pas toujours recette.

