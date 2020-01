Best-of des expressions inventées par les internautes !

Ceux qui me connaissent bien le savent, une de mes passions dans la vie, c’est les expressions et les tics de langage.

Et si elles sont inventées et n’existent pas vraiment, je les aime encore plus.

Alors quand je suis tombée sur ce thread twitter des expressions qui n’existent pas vraiment, j’ai littéralement lu TOUS les commentaires.

Et quel moment merveilleux !

Le thread Twitter des expressions inventées

Sur Twitter, une internaute s’est posée la question suivante :

Est-ce qu'il y a des expressions que vous utilisez dans la vie de tous les jours et qui existent pas vraiment chez les autres gens ? Par exemple quand je finissais pas mon assiette mon grand-père me disait "et ça c'est pour McGyver ?" mais apparemment personne d'autre l'utilise. — Sandrine 🚗🔧 (@garagedeloffre) January 21, 2020

Immédiatement, de nombreux twittos ont joué le jeu et rapporté en commentaires leurs propres expressions.

Et c’est juste à mourir de rire !

Les expressions inventées, une véritable passion

Quand je dis que j’adore les expressions inventées, c’est vraiment que J’ADORE ÇA !

Je suis habituée à en utiliser de nombreuses avec ma famille : « J’ai une meurs de faim/de chaud… », « On fait un tusbaigne ? » (qui vient de « tu te baignes ? »).

Mais j’en utilise encore davantage avec mes amis.

Pour mon plus grand bonheur, deux de mes meilleures amies ont d’ailleurs un véritable don pour inventer des expressions incroyables.

Et ce, sans le faire exprès. Elles s’étonnent d’ailleurs souvent de mon hilarité, pensant qu’elles viennent de dire quelque chose de connu.

Je te fais profiter de quelques perles qu’elle m’ont sorti :

J’ai la tête dans le corbillard.

Pour parler de son état en lendemain de soirée.

J’ai rattrapé le râteau avant qu’il touche le sable.

Pour expliquer qu’elle a échappé de justesse à une situation désagréable.

Ça m’a pas arraché une artère.

Pour dire que quelque chose ne l’a pas émue outre mesure.

Je me fais chier comme un chien en laisse.

Celle-ci est assez claire, pas besoin de l’expliciter.

Mais c’est une valise sans roulettes ce mec.

Pour parler d’un gars complètement idiot.

Ces expressions, je les collectionne précieusement dans les notes de mon téléphone et je les réutilise dès que possible tant je les aime !

Les expressions inventées, les perles vues sur le net

Ce thread repris sur Facebook par @VDM, puis partagé sur le compte Instagram de madmoiZelle m’a permis de récolter de véritables pépites.

Voici quelques unes de mes préférées !

• Quand je restais debout devant la télé de sorte que mon grand-père ne pouvait pas voir l’écran, il me disait : « pousse-toi, tu n’es pas fils de vitrier ». • Depuis que j’ai fait les centres aérés dès que quelqu’un nous prend un peu pour un idiot la phrase c’est : « appelle moi cornichon, je sortirai du bocal ». • Quand on était petit, on disait d’une personne mal dentée, qui avait les dents longues et en avant : « elle a les dents qui courent après le bifteck. » • Ma mère dit toujours « Tu es beau comme un oeuf ! » Parce que d’après elle… euh… En fait, je sais toujours pas pourquoi. • Quand je demandais à mon père ce qu’il y avait comme programme à la télé le soir, il me répondait « La vie d’un crabe entre deux barreaux de chaises », en gros ça voulait dire un film pourri. • Quand ma mamie me servait une grosse assiette et que je lui disais que j’en avais trop, elle me répondait « mange ce que tu as de trop d’abord, tu finiras le reste après ». • « Ce couteau coupe comme la jambe d’un chien » pour parler d’un couteau qui coupe mal. • « On est pas venus déguisés en feuille de choux se faire bouffer le cul par les lapins ». Elle veut tout et rien dire je l’adore. • Quand ma grand-maman n’avait pas le temps ou l’envie de faire le ménage à fond, elle disait toujours « si les coins en veulent, faudra qu’ils se mettent au milieu ». Expression reprise depuis par ma maman et moi-même. • « T’as un rire à faire pisser les crevettes en plein vol toi ! »

Merci à tous ces internautes de me faire passer de si bons moments !!!

Les expressions inventées, au sein de la rédac

Évidemment, j’ai aussi demandé aux membres l’équipe de madmoiZelle leur expressions à elles.

• Ma mère dit souvent : « je vais buter le chien ! », quand elle a très faim. On a même pas de chien… – Mélody • Depuis petite, quand je suis dans la lune (donc souvent), ma grand-mère me dit : « Tu penses à quoi ? Au Roquefort ? ». Je ne sais pas d’où ça sort ! – Cassandre • Ma mère disait « Tu vas faire 3 fois le tour de ta culotte sans toucher l’élastique », quand j’avais fait une grosse bêtise. Traduction, ça va barder ! – Maud

Et toi, ma crapette (surnom affectueux complètement inventé que j’utilise tout le temps), c’est quoi tes meilleures expressions inventées ?

