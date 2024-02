Avant les Jeux Olypiques 2024, 5 expos ultra-variées autour du sport

À l’approche des Jeux Olympiques, ces cinq expo à Paris invitent les passionné·es de sport et d’histoire à explorer les liens entre le sport et la société. Des débuts des Jeux mondiaux féminins de 1922 à l’exploration du lien entre la mode et le sport, en passant par la célébration du cyclisme féminin, chaque exposition offre une perspective nouvelle sur la passion du sport sous toutes ses formes.

À l’approche des Jeux Olympiques, la ville lumière invite les curieux et les amateur·ices de sport à explorer l’évolution de cette passion dévorante à travers le temps. Préparez-vous à plonger au cœur de l’histoire, de la mode ou encore de l’art urbain, autant de milieux intimement liés au sport.

1. Mode et sport, d’un podium à l’autre – Musée des Arts décoratifs

La mode et le sport, deux mondes apparemment opposés, fusionnent dans cette expo détonnante au Musée des Arts décoratifs. À travers plus de 450 pièces, le parcours retrace l’évolution du sportswear et son influence sur la mode contemporaine. Des créations des pionniers de la haute couture aux designs avant-gardistes d’aujourd’hui, on plonge dans une balade visuelle qui transcende les frontières entre élégance et athlétisme.

Du 20 septembre 2023 au 07 avril 2024.

2. Les Jeux mondiaux féminins de 1922 – INALCO

Remontez le temps jusqu’en août 1922, où Alice Milliat lançait les tout premiers Jeux mondiaux féminins, une initiative devenue depuis un symbole du sport féminin. Une exposition à Paris rend hommage à cet événement historique, mêlant sport et féminisme pour célébrer un siècle d’exploits féminins. Une plongée dans l’histoire à ne pas manquer.

Du lundi 12 février 2024 au 7 mars 2024.

3. Femmes à Vélo – Mairie du 7e arrondissement

À l’aube d’une année olympique historique, l’exposition Femmes à Vélo met en lumière le cyclisme féminin et son impact sur la vie quotidienne. À travers les portraits de 22 femmes cyclistes parisiennes, l’exposition célèbre la diversité du cyclisme, capturant l’indépendance, le dépassement de soi et l’enthousiasme propre à cette pratique sportive. Eva Cordioli, cheffe du projet, confie :

« Le vélo transcende sa simple fonction de moyen de déplacement pour devenir un véritable vecteur d’émancipation et de libération. À travers de longues excursions à vélo, je renoue avec une connexion authentique avec mon esprit, ressentant une profonde gratitude pour les bienfaits incommensurables que cette pratique m’offre. Ce n’est pas simplement une activité physique, mais une expérience qui nourrit mon être intérieur, me libérant des contraintes quotidiennes et me permettant de découvrir des horizons nouveaux, à la fois extérieurs et intérieurs. »

Du 29 février au 13 mars 2024.

4. SPOT24, l’exposition olympique sur les sports urbains de Paris 2024

Au pied de la Tour Eiffel, SPOT24 offre une expérience immersive sur les sports urbains des Jeux de Paris 2024. Skate-board, escalade, BMX freestyle, basket 3×3, surf et breaking prennent vie à travers des œuvres originales d’artistes renommés. Coproduction entre « Paris je t’aime » et le Musée olympique de Lausanne, cette exposition propose un regard novateur sur des pratiques sportives nées dans la rue.

Du 31 décembre 2023 au mardi 31 décembre 2024.

5. MATCH. Design et sport – Musée du Luxembourg

Du 13 mars au 11 août, le Musée du Luxembourg, accueille l’exposition MATCH. Design & sport – une histoire tournée vers le futur. Explorez le rôle du design dans l’évolution du sport, avec un focus sur les contributions des grands designers dans des secteurs tels que l’automobile et le prêt-à-porter. Une plongée dans l’alliance intemporelle entre design et performance sportive.

Du 13 mars au 11 août.

