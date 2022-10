Aux États-Unis, les avortements légaux en chute libre

Le rapport, publié le 28 octobre par l’organisation Society of Family Planning, montre la baisse flagrante des interruptions volontaires de grossesse aux États-Unis. Une réalité directement liée à la révocation de l’arrêt Roe vs Wade, en juin dernier.

Il ne fallait pas être devin pour le prédire, mais les chiffres en attestent désormais. Depuis l’annulation de l’arrêt Roe vs Wade par la Cour suprême, le 24 juin 2022, le nombre d’avortements légaux aux États-Unis a largement chuté. Selon le rapport « We Count », publié le 28 octobre par l’organisation américaine Society of Family Planning, la baisse s’élève à 10 670 sur l’ensemble du pays, soit une diminution d’environ 6% entre avril et août.

10 670 avortements légaux en moins recensés aux États-Unis

L’arrêt Roe vs Wade reconnaissait le droit à l’avortement sur l’ensemble des États-Unis. Depuis son annulation, chaque État est libre de légiférer comme bon lui semble et certains ont très vite sauté sur l’occasion de changer leur loi, parfois radicalement. À ce jour, 13 États ont sévèrement restreint, voire interdit l’IVG, comme l’Alabama, la Louisiane, le Mississippi ou encore le Texas et les Américaines ne sont pas à l’abri de voir ce chiffre augmenter. Sur l’ensemble de ces territoires, 22 530 avortements de moins ont été pratiqués en l’espace de seulement deux mois. Mais dans les États où l’avortement est resté légal, le nombre a augmenté de 11 980. Une différence qui suggère qu’environ la moitié des femmes n’ayant pas pu se faire avorter dans leur État d’origine sont allées le pratiquer là où elles en avaient le droit.

Précisons que ces chiffres ne concernent que les avortements légaux. Si certaines femmes ont eu les ressources nécessaires pour traverser les frontières, d’autres n’ont sûrement pas eu d’autre choix que d’interrompre leur grossesse dans l’illégalité. Car l’histoire de l’IVG nous l’a bien appris, qu’elles en aient le droit ou pas, les femmes avortent, même au péril de leur vie.

