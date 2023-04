Au Maroc, les violeurs d’une enfant de 11 ans sont finalement lourdement condamnés en appel

Après une première condamnation légère, les violeurs de la petite S. ont finalement été condamnés en appel à des peines de prison entre 10 et 20 ans.

C’est une affaire qui avait horrifié l’opinion marocaine. Le 5 avril dernier, le tribunal de Rabat avait condamné en première instance à seulement deux ans de prison trois hommes ayant violé une fillette de 11 ans à plusieurs reprises, jusqu’à ce que cette dernière tombe enceinte.

Dans la nuit de jeudi à vendredi 14 avril, les peines de ces trois hommes ont été alourdies en appel. L’un des accusés a été condamné à 20 ans de prison ferme et les deux autres à 10 ans chacun.

« Nous sommes satisfaits du verdict qui a rendu justice à la victime, ceci dit nous n’avons pas compris pourquoi deux accusés ont écopé de 10 ans chacun seulement », a déclaré à l’AFP Abdelfattah Zahrach à la sortie du tribunal, précisant qu’il envisage le pourvoi en cassation « après concertation avec la famille ».

Des viols à répétition

Pour la victime, l’horreur débute en 2021. Seule chez elle, S., 11 ans, est assaillie et violée par trois hommes du voisinage. Pour l’obliger à garder le silence, ses agresseurs menacent de tuer sa famille. Ce viol est le premier d’une longue série. Alors enceinte de 8 mois, son ventre qui s’arrondit alerte le village.

Ses agresseurs sont alors interpelés. À l’issue d’un procès, ils sont légèrement condamnés : le géniteur de l’enfant, identifié via des analyses ADN, n’écope que de 2 ans de prison et de 30 000 dirhams d’amende (environ 3 000 euros). Les deux autres hommes sont condamnés à 18 mois d’emprisonnement, dont 6 avec sursis, et à 20 000 dirhams d’amende. Un jugement clément qui avait plus que choqué le pays.