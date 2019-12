5 astuces pour une lettre de motivation réussie

Super mais je pense que le truc du VOUS ça va bien si t'es en HEC et que tu cherches un job dans une entreprise marketing mais pour un stage de psycho par ex (par tout hasard hein je dis pas ça parce que je DOIS en chercher un haha) je serais pas si "arrogante" dans le sens ou si je dis un truc du style je peux vous apporter tellement de choses vous avez pas idées, je pense que ça va pas le faire. Donc juste faire gaffe avec ça. Pas se descendre mais pas trop se la péter non plus...