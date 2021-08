Alerte : le Samsung Galaxy Note 20 5G, un smartphone premium, est à 599€ (au lieu de 1059€)

Le Samsung Galaxy Note 20 version 5G a beau avoir été lancé l’an dernier, il reste tout de même un très bon smartphone qui n’est pas du tout passé de mode. Il devient encore plus intéressant actuellement avec un prix nettement réduit sur Cdiscount !

En matière de smartphone, il y a parfois deux teams qui s’affrontent : les Android et les modèles de la célèbre marque à la pomme. Et quel meilleur représentant des premiers que Samsung ?

Eh oui, la marque coréenne figure encore aujourd’hui dans le top des ventes, et ce n’est pas pour rien. Design, expérience utilisateur, puissance… Les références signées Samsung n’ont pas à rougir face à leur principal concurrent, j’ai nommé Apple.

Évidemment, vous connaissez la musique : chaque année, de nouvelles gammes sortent. Parfois, on s’y perd, mais malgré les innombrables sorties, certains smartphones restent de bons éléments, même un an après leur lancement ! C’est le cas du Samsung Galaxy Note 20 (version 5G, s’il vous plaît), qui figure encore aujourd’hui parmi les meilleures références de la marque.

Le prix qu’il affichait à sa sortie donne quand même le tournis : 1059€. Mais l’avantage d’attendre un peu avant de se précipiter sur les nouveautés, c’est que leur prix baisse ! Et aujourd’hui, ce smartphone haut de gamme chute sous les 600€.

Samsung Galaxy Note 20 5G, 256Go, 599€ au lieu de 1059€

Le Samsung Galaxy Note 20 5G, un smartphone premium convaincant

D’abord, un petit mot sur son design. Le Galaxy Note 20 5G bénéficie des lignes élégantes et soignées qui ont fait le succès de la marque, malgré un dos en plastique et non en verre, un matériau quand même un peu plus durable ! Cela dit, le plastique rend l’ensemble plus léger : pas de risque donc d’avoir la sensation d’avoir un petit paquebot dans la main.

De plus, ce smartphone aux angles marqués conviendra grandement à celles qui adorent les grands écrans, puisque ce modèle est doté d’un écran de 6,7 pouces ! Et il ne se contente pas d’être grand : la qualité des images est également au rendez-vous, notamment grâce à sa dalle AMOLED, qui nous laisse profiter de contrastes bien définis et de couleurs très riches.

Côté performances, vous ne risquez pas de souffrir de ralentissements qui perturberaient votre navigation grâce à sa puissante puce. Alors oui, il sera forcément moins puissant que le très bon Galaxy Note 20 Ultra, le modèle au-dessus (et plus cher), mais pour un usage quotidien, ce petit frère sera vraiment satisfaisant.

Le Galaxy Note 20 embarque également un stylet S-Pen, qui pourra être bien pratique au quotidien. Ce petit plus peut ne pas plaire à tout le monde, mais il aura le mérite d’offrir une navigation simplifiée et des petits bonus, comme la possibilité de prendre des captures d’écran en un rien de temps.

Enfin, celles qui usent et abusent du module photo de leur smartphone seront ravies de bidouiller celui du Galaxy Note 20, qui offre une très belle polyvalence au niveau de ses capteurs, et un mode nuit vraiment appréciable. Vous pourrez même tourner des vidéos en 8K, en 4K ou en Full HD — et ça, pour les TikTok et autres stories, on ne va pas s’en priver !

