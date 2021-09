Alerte bon plan pour le café du matin : la Philips Senseo est à -43%

Retour au travail ! Si votre cafetière rend l’âme, go la remplacer pour des matins moins difficiles. Bonne nouvelle, la Philips Senseo est à 39,99€ au lieu de 69,99€ !

Les vacances sont bel et bien terminées, le télétravail recule, les bars ont rouvert, c’est donc le retour des réveils un peu trop matinaux. Alors pour celles qui ont du mal à quitter leur lit : la machine à café Senseo vient vous sauver !

La Senseo de Philips, une machine à café simple comme un matin radieux

Pour aborder la rentrée en douceur, quoi de mieux qu’une super cafetière ? Philips vous propose un modèle simple d’utilisation, avec seulement trois boutons et qui chauffe en moins de 30 secondes.

Une machine à café rapide, simple et efficace — autant dire que pour le premier café de la journée, c’est un pur bonheur.

La machine à café Philips Senseo dans son coloris rouge

La Senseo offre la possibilité de préparer deux cafés simultanément, mais aussi de choisir l’intensité de son café grâce au curseur central. La fonction Crema plus ajoutera une couche de crème fine et onctueuse pour plus de plaisir dans votre mug.

Son petit plus, c’est que la gamme Senseo propose un large choix de dosettes — café au lait, cappuccino ou à la vanille, il y’en a pour tous les goûts ! Ces dosettes sont composées de papier et de matières végétales, ce qui les rend compostables.

Elle possède un petit réservoir d’eau (0,7L) contrairement à d’autres machines de la même gamme avec un réservoir de presque un litre. Il est évident qu’on ne peut pas tout avoir dans la vie mais au moins ça lui permet d’être petite et légère.

La Philips Senseo en bref

Machine à café simple d’utilisation

Large choix de dosettes

Possibilité de faire deux cafés simultanément et d’en choisir l’intensité

une nouvelle fonction qui permet d’ajouter une couche de crème fine et onctueuse

La Senseo de Philips à -43% sur Amazon !

Amazon vous propose cette machine à café Philips Senseo au meilleur prix ! Elle est disponible ce mercredi 29 septembre pour 39,99€ au lieu 69,99€, alors n’hésitez plus.

Elle ne sera disponible qu’à partir du mois prochain, mais c’est à commander dès maintenant à ce prix préférentiel.

Crédits de l’image de une : Philips.fr