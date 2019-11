Je suis tellement fan de ce genre d'humour pour ma part, merci CharlieMême si ce n'est pas celui des "AH BON" qui m'a fait le plus rire. Je vous conseille fortement le 1er "AH BON" pour l'annonce absolument fantastique dans le métro, et pour la séquence non-épilation de rue, et le "AH BON 2" pour ses sublimes transitions ("C'est quoi ça ?")Bon, et le "AH BON 3" est très très bien aussi.Bref