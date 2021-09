À Berlin, les étudiants imposent des menus végétariens dans les restos U

À la demande des étudiants et des étudiantes, le Crous berlinois instaure des menus vegans et végétariens et réduit drastiquement la part de viande dans les restaurants universitaires.

C’est un grand changement dans les restaurants universitaires de la capitale allemande qui va s’opérer cette année. Le Studierendenwerk, équivalent de notre Crous en France, a annoncé que la trentaine de cantines que compte Berlin proposera à partir d’octobre une importante offre vegan (68%) et végétarienne (28%) dans ses menus, avec 2% de plats à base de poisson et une seule proposition de plat à base de viande par semaine.

En France, ce n’est que depuis 2018 que nos cafeterias dans les facs ont instauré une offre sans viande, suite à une demande persistante des étudiants et des étudiantes.

Des étudiants attentifs à l’urgence climatique

À Berlin, c’est justement aussi grâce à elles et eux que les légumes et les protéines végétales ont pris le dessus sur l’alimentation carnée : « Nous avons développé un nouveau concept nutritionnel principalement parce que les étudiants nous ont approché à plusieurs reprises avec la demande d’une offre plus respectueuse du climat dans leurs cantines », a expliqué au Guardian Daniela Kummle du Studierendenwerk berlinois.

Face à la nécessité d’agir pour sauver ce qui peut encore l’être de notre planète, les jeunes adultes semblent donc bien décidés à faire évoluer leur quotidien et à changer bon nombre de leurs habitudes. Dans une étude FranceAgrimer de 2018 menée sur quatre pays (la France, l’Allemagne, l’Espagne et la Grande-Bretagne), on constate que 12% des 18-25 ans se disent végétariens.

En Allemagne, ce mouvement reste néanmoins très citadin : comme le souligne Libération, dans le reste des universités en Allemagne, on n’en est pas encore au même degré : « la part des plats vegans et végétariens tourne autour de 30 à 50 % ». Selon une étude de 2019 sur la population étudiante berlinoise, un tiers d’entre elles et eux sont végétariens, 13,5% suivent une alimentation vegan (alors que l’on atteint seulement 1,6% sur l’ensemble de la population allemande).

Crédit photo : Blue Bird via Pexels