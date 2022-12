À 18 ans, Jaylen Smith devient le plus jeune maire afro-américain de l’histoire des États-Unis

Tout juste diplômé du lycée, en première année à l’université, le jeune homme va prendre la tête d’une ville d’un peu moins de 2 000 habitants.

« Choqué » mais pas mécontent de sa victoire : Jaylen Smith est devenu, mardi 7 décembre, le plus jeune maire noir de l’histoire aux États-Unis. Selon le journal américain NBC News, le jeune homme de 18 ans a remporté les élections municipales à Earl, une petite ville de l’Arkansas qui compte un peu moins de 2 000 habitants. Étudiant à l’Université d’État de l’Arkansas Mid-South, il avait décidé de se présenter à la mairie au début de sa dernière année au lycée.

« Ce n’est pas l’âge qui compte, mais à qui la ville tient le plus à cœur »

Jaylen Smith a déclaré qu’il était « confiant » dans sa victoire au deuxième tour. Il a, en effet, obtenu 218 voix contre 139 pour son adversaire, Nemi Matthews Sr. « Je me suis senti tellement reconnaissant ! J’ai eu l’expression faciale la plus folle quand j’ai appris que j’avais gagné. C’est une telle bénédiction », a-t-il confié à NBC News. Peu avant les résultats du vote, le jeune homme avait déclaré que l’important dans cette élection n’était pas de savoir « quel âge tu as, mais à qui cette ville tient le plus à cœur ». Le nouveau maire de Earl a également réaffirmé son programme pour la ville. Il entend ainsi se concentrer sur les transports, la sécurité publique et l’ouverture d’une grande épicerie dans la ville.

Maire historique à plusieurs niveaux, Jaylen Smith souffre également d’un handicap mental dont il affirme tirer sa force. « Ce handicap n’enlève rien à ce que je suis capable de faire, a-t-il déclaré. En fait, il me motive davantage pour accomplir de grandes choses ». Conscient de la portée de son élection, Jaylen Smith a confié ressentir une « sensation impressionnante », à l’idée de savoir que « des générations et des générations de gens vont lire sur ce moment historique ». Il a également déclaré qu’il espérait que sa victoire inspirerait d’autres jeunes à se lancer dans la politique.

Visuel de Une : capture écran Youtube