5 idées d’activités pas trop chiantes à faire pendant un anniversaire d’enfant

Si l’idée d’organiser un anniversaire digne de ce nom pour votre enfant vous terrorise, voici quelques idées d’activités qui occuperont le temps, tout en faisant passer un super moment à votre héritier et ses petits copains.

Vous n’avez pas votre BAFA et en plus, vous avez du mal à supporter les enfants des autres ? Comme je vous comprends. Sauf que quand vient le moment d’organiser l’anniversaire de votre dernier-né, vous avez quand même envie de faire les choses bien. Ce n’est pas une obligation évidemment, mais, selon l’âge célébré, organiser des activités pour des mômes shootés au sucre peut être chouette, et ça aide à leur graver des souvenirs dans la caboche auxquels ils repenseront plus tard avec nostalgie. Sait-on jamais, peut-être que grâce à ça, votre petit Jean-Eudes y repensera à deux fois avant de vous coller dans un EHPAD dans quelques années. Ne me remerciez pas !

Organiser des activités pendant un anniversaire, bonne ou mauvaise idée ?

Est-ce qu’on est obligé d’organiser des trucs, ou est-ce qu’on peut laisser les gamins voguer à leurs occupations (ce qui veut dire simplement qu’ils vont retourner la chambre de votre môme en y jouant) ? En vrai, c’est comme vous le sentez. Selon l’ambiance, selon le nombre d’invités et la personnalité de votre enfant et de ses copains, c’est au feeling. Mon conseil : avisez le jour J, tout en ayant un plan B au cas où. Vous pouvez partir du principe qu’ils vont jouer tous ensemble sans drama, et que les 2 ou 3 heures de fête d’anniversaire passeront très vite et que vous aurez même le temps de scroller sur Instagram, pendant qu’ils jouent au Playmobil dans la chambre de Jean-Eudes. L’espoir fait vivre, tout est possible.

Mais au cas où, si jamais vous sentez que l’ambiance n’est pas ouf et que les petits ont un peu besoin d’être drivés, voici quelques idées d’activités que vous pouvez prévoir, et qui ne demandent pas une organisation de ouf.

Une chasse au trésor

Rien de compliqué dans l’organisation d’une chasse au trésor, je vais tout vous expliquer. Commencez par planquer des petites surprises dans des endroits improbables, comme des bonbons dans le placard à casseroles, des perles en plastoc dans les pots de fleurs, et préparez la chasse. Pour ce faire, tout dépend de l’âge des enfants : s’ils savent lire, notez des indices sur des petits bouts de papier et mettez-les dans un chapeau : chaque enfant doit en tirer un à tour de rôle, lire l’indice, et partir à la recherche du butin avec ses potes. S’ils ne savent pas encore lire, faites la même chose, mais lisez pour eux ce qui sera inscrit. Et hop, voilà de quoi les occuper une bonne demi-heure au moins !

Une session de karaoké

Vous vous souvenez de ce micro rose à paillettes que vous avez sûrement acheté pendant le premier confinement, parce que vous ne saviez plus quoi foutre de vos soirées ? C’est le moment de le ressortir. Enclenchez une playlist Disney sur la télé, affichez les paroles et hop, c’est le moment de pousser la chansonnette. Attention peut-être à prévenir vos voisins avant, qu’ils n’appellent pas les flics en entendant les enfants hurler comme des chats qu’on écrase.

Une pêche à la ligne

Pour réaliser cette activité, vous aurez besoin de feuilles de papier journal, d’une bassine ou un grand saladier, de bâtons un peu longs, de la ficelle, et des petits crochets. Commencez par emballer, individuellement, des petites surprises dans du papier journal (comme des sachets de bonbons, des petits bijoux, des balles rebondissantes) et mettez le tout dans un saladier. Chaque surprise emballée doit être entourée d’une ficelle, pour être pêchée ensuite. Pour chaque bâton (qui seront du même nombre que les invités), accrochez un autre bout de ficelle, et un crochet au bout. Et voilà ! Les enfants n’auront plus qu’à se mettre autour de la bassine remplie de surprises et essayer de les pêcher ensuite.

Un concours d’avion en papier (à décorer)

Rien de plus simple comme activité : mettez à disposition des mômes un tas de feuilles, et une boite de feutres. Chaque enfant plie un avion en papier, et doit le décorer. Ensuite, vous pouvez organiser un concours pour voir l’avion qui vole le plus loin. Le gagnant remporte une petite surprise.

Des jeux en plein air

Si vous avez un extérieur, ou que vous organisez la fête dans un parc, vous pouvez jouer à l’arbitre, en organiser un jeu cool comme l’épervier ou le béret. Rien de mieux que de faire courir des gosses qui ont mangé trop de bonbons, au moins ils dormiront bien le soir venu. Faites un petit tour sur internet avant, histoire de vous rafraîchir la mémoire avec les règles des jeux, et de ne pas passer pour celui ou celle qui ne sait même pas qu’il faut crier « salaaaaade » pendant l’épervier.

J’espère que ces idées pourront vous aider à mieux appréhender la future fête d’anniversaire de votre héritier, et si jamais ça vous parait trop compliqué, sachez que mater un film avec des popcorns ça peut être très chouette aussi. Respirez par le ventre et rappelez-vous que ça ne dure pas éternellement, c’est juste l’histoire de quelques heures.

