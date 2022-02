3 moments forts et politiques à retenir du Super Bowl 2022

Dans la soirée du 13 février a eu lieu le Super Bowl 2022, et évidemment son half-time show légendaire. Retour sur une mi-temps en hommage à la culture hip-hop, avec quelques détails politiques, évidemment.

Ce 13 février, nous avons eu droit encore une fois à un show légendaire lors du Super Bowl 2022. Avec Dr Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blidge, Kendrick Lamar, 50 Cent, Eminem et Anderson .Paak à la batterie qui célébraient le hip-hop comme il se doit !

kendrick lamar performing ‘alright’ at the halftime show 🔥 #SuperBowl pic.twitter.com/TTa1v2VX7I — 2000s (@PopCulture2000s) February 14, 2022

Après une édition 2021 déjà très remarquable grâce notamment à la performance de The Weeknd, ce sont plusieurs légendes qui se sont réunies hier soir pour nous donner un show digne de ce nom. Voilà ce qu’il faut en retenir.

Dr Dre, « toujours pas fan de la police »

Dans un medley plus qu’entraînant, Dr Dre et Snoop Dogg ont ouvert le bal en réinterprétant certains de leurs classiques tels que The Next Episode ou encore California Love. Des morceaux emblématiques de l’histoire du rap californien — clairement la star de cette soirée, que ça soit dans la musique ou dans le sport.

Dans un de ses couplets du morceau Still D.R.E. , Dr Dre dit initialement :

« Still fucking with the beats, still not loving police » « Je m’éclate toujours avec les beats, je ne suis toujours pas fan de la police »

Les connaisseuses auront saisi la référence à la chanson culte du groupe N.W.A. dans lequel il a débuté : Fuck Tha Police. Et c’est un choix conscient.

D’après cet article de France Inter, il est interdit de dire le mot « fuck » à la télé : il y aurait eu des négociations entre la NFL et le rappeur sur les paroles. Dre diffuse son message avec, disons, plus de politesse : « still not loving police ». Euphémisme.

Du côté de Snoop Dogg, il se raconte que le rappeur portait une tenue bleue en référence au gang des Crips… cependant, d’après le Times, il faut plutôt reconnaître les couleurs de l’équipe gagnante de ce Super Bowl : les Rams de Los Angeles.

Mary J. Blidge, queen du Super Bowl

La performance de Mary J. Blidge a confirmé qu’elle était toujours aussi douée pour nous mettre des frissons de partout. En interprétant des tubes légendaires, Family Affair et No More Drama, la reine du RnB a tout donné et a marqué le show avec sa voix surpuissante.

Étant la seule femme de cette mi-temps, la chanteuse s’installe comme la queen de cette performance et marque clairement les esprits. Dans sa tenue blanche et argentée, la star brillait littéralement sur la scène, et dans nos coeurs aussi !

Eminem le genou à terre, un grand symbole

À la fin de sa performance, Eminem s’est agenouillé sur scène et a baissé la tête. C’est une symbolique forte, notamment dans le monde du football américain ; elle fait référence au geste du sportif Colin Kaepernick, qui en 2016 avait dénoncé les violences policières contre les afro-américains et les inégalités raciales en s’agenouillant de cette façon pendant l’hymne national.

Un symbole courageux, limpide, qui lui avait malheureusement valu beaucoup de haine.

Eminem choisit de faire ce même geste après avoir interprété son morceau Lose Yourself : c’est évidemment quelque chose de fort qui a marqué le Super Bowl. Surtout, c’était initialement quelque chose que la NFL avait refusé mais qu’il a quand même décidé de faire, rendant le geste encore plus fort !

Entre les décors, les vêtements, la performance des musiciens, des danseurs et des 6 artistes légendaires… Ce half-time show célébrait le hip-hop et la Californie avec brio, sans oublier la composante essentielle du rap : ses messages politiques.

Crédit photo : Instagram de @complex