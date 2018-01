Le trailer du nouveau Gus Van Sant présente Joaquin Phoenix en fauteuil roulant

Chaque film de Gus Van Sant crée l’événement.

Depuis ses débuts au cinéma dans les années 80, le réalisateur/scénariste/musicien/directeur de la photographie, séduit les foules en abordant des sujets souvent subversifs.

Oscillant entre un cinéma hollywoodien avec des films comme Will Hunting (récompensé aux Oscars) et Prête à tout et un cinéma indépendant avec sa « tétralogie de la mort », comprenant Gerry, Elephant, Last Days, et Paranoid Park, le réalisateur surprend toujours.

Il revient cette année avec une nouvelle création, qui devrait de nouveau faire parler d’elle…

Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, une bande-annonce touchante

154787687ème film du cinéaste Américain (j’exagère à peine), Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot scelle les retrouvailles de son réalisateur avec l’acteur Joaquin Phoenix.

Ils avaient déjà collaboré en 1995 pour le film Prête à tout et se retrouvent aujourd’hui pour un film tout à fait différent.

Dans les quelques images de Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, Joaquin Phoenix est littéralement méconnaissable, tout comme son compère Jonah Hill, qui lui donne la réplique.

La star américaine habituée aux rôles d’exception prêtera ses traits à John Callahan, un jeune homme devenu paraplégique à 21 ans, après un violent accident de voiture. Accident suite auquel le cartoonist sombrera dans l’alcoolisme.

Son unique thérapie ? Le dessin…

Ses oeuvres sulfureuses seront publiées par de gros médias comme Penthouse, The New Yorker, ou Playboy.

Biopic apparemment mélancolique et profond, Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot sera présenté au Festival Sundance (meilleur festival ever), qui débutera le 18 janvier et prendra fin le 28 du même mois, dont je risque de vous rebattre les oreilles !

Sa sortie américaine est prévue pour le 11 mai 2018 aux États-Unis, mais aucune date n’a encore été précisée pour sa sortie française.

