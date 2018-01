La vidéo improbable d’Emma Ebouaney t’explique qu’il faut développer tes pouvoirs psychiques

Avez-vous déjà songé à développer vos facultés psychiques ? Non ? C’est dommage, car c’est quand même très pratique au quotidien.

Vous en doutez ? Laissez-vous convaincre par la dernière vidéo d’Emma Ebouaney !

Emma Ebouaney explique pourquoi il faut développer ses pouvoirs psychiques

Emma démontre avec éloquence combien il est pratique de savoir maîtriser ses pouvoirs, afin de par exemple connaître le code wifi de ses voisins.

Emma Ebouaney est une vidéaste géniale, dont l’humour est à haute volée absurde ! Elle le prouve ici en se faisant passer pour une gourou douteuse et barrée, et avec un sens du montage dramatico-improbable.

Très originale en plus d’être douée, vous aurez du mal à trouver un esprit aussi décalé que le sien ailleurs que sur sa chaîne ! Emma repousse toujours plus loin les limites de l’imagination farfelue, et chacune de ses vidéos est un événement en lui-même.

Abonne-toi à sa chaîne pour ne louper aucun de ses contenus et pour passer des moments à glousser comme jamais !

