à lire aujourd'hui

Ton estomac n'a pas implosé après le chapon du réveillon ? Viens donc en remettre une couche au Nouvel An !

Tu pars en vacances au ski et tu ne sais pas forcément comment t'habiller ou quels soins emporter ? Marina et Elise s'associent à …

Mode & Looks

Mode & Looks

On fait plein de choses qui n'ont pas trop de sens, en soirée. La preuve.

Kipik est franco-turque, et vit en France depuis toujours. Elle vous parle de son sentiment de différence, du racisme qu'on lui a …

Marina te propose deux looks festifs dont tu pourras t'inspirer à ta guise à l'approche de Noël et de la nouvelle année !

Vie de mad'

5 erreurs du Nouvel An que je ne commettrai plus

Le Nouvel An est un nid à erreurs qu'on fait une fois, et qu'on oublie plus ensuite. Petit tour d'horizon de 5 bourdes courantes.