Voici la solution pour vous faciliter le ménage : ce Dyson est à moins de 250€

Faire le ménage, ça peut être cool et pas trop fatigant — à condition d’être bien équipée ! Ça tombe bien, le Dyson V7 Motorhead soulève la poussière facilement et il est à -24% chez Cdiscount.

Brancher, débrancher et traîner son aspirateur dans chaque pièce de la maison, c’est très franchement épuisant, alors qu’un aspirateur-balai vous offre plus de maniabilité pour nettoyer votre petit cocon très facilement.

Alors pour éviter de transpirer pendant chacune de vos sessions ménage, Dyson vous propose un aspirateur qui se faufile partout sans le moindre effort !

Retrouvez le Dyson V7 Motorhead à 249€ au lieu de 328,90€ sur Cdiscount

Dyson V7 Motorhead, petit mais efficace

Passer l’aspirateur, pour la plupart d’entre nous, c’est le moment que l’on essaie de remettre au lendemain le plus possible. Il faut déplacer tous les meubles et se faire un lumbago pour être sûr d’atteindre tous les recoins de la maison…

Eh bien le V7 Motorhead est la solution. Grâce à sa petite taille et sa facilité d’utilisation, il va vous permettre de nettoyer votre intérieur du sol au plafond sans vous épuiser.

Le Dyson V7 Motorhead est très maniable et léger (2,4 kg). Il vous offre la possibilité d’atteindre facilement toutes les zones de votre maison. Il possède deux modes de puissance. En puissance normale, son autonomie est de 30 minutes et de 6 minutes en puissance maximale.

Le V7 peut se transformer en aspirateur à main en un seul clic, et se révèle très pratique pour nettoyer les petites zones comme les plinthes ou votre voiture. Il est d’ailleurs livré avec un chargeur compatible avec un allume-cigare !

Cet aspirateur possède un témoin du niveau de charge pour gérer facilement sa session de nettoyage, et sa station fixée au mur permet de le recharger ainsi que de le ranger sans qu’il ne prenne trop de place.

Le Dyson V7 Motorhead en bref

Aspirateur-balai sans fil maniable avec deux modes de puissance

Se transforme facilement en aspirateur à main

30 minutes d’autonomie en puissance normale

Il est léger et ne prend pas de place

Le Dyson V7 Motorhead est à -24% sur le site de Cdiscount

Cdiscount vous propose l’aspirateur V7 Motorhead de Dyson à moins de 250 euros. Il est disponible ce vendredi 15 octobre pour 249€ au lieu de 328,90€.

